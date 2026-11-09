De Jujuy a Córdoba en cuatro micros: así es el viaje de un grupo de fieles para ver al papa León XIV

El centro de gravedad de la visita papal se desplaza al interior del país. Desde el norte, Cuyo y el sur, miles de peregrinos convergen hacia Córdoba , el próximo destino del papa León XIV en su tercer día en el país.

Escribo esto desde uno de los cuatro micros que salieron a las cinco de la tarde de San Salvador de Jujuy . En las rutas hay decenas de ómnibus llenos por parroquias de Catamarca, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y La Pampa . Todos vamos a lo mismo.

​La meta es llegar a la Fábrica de Aviones de Córdoba a las cinco de la mañana del martes. La idea es ganar un lugar al frente para la misa, que comienza a las 10.

El padre Manuel Alfaro, uno de los siete sacerdotes que viaja, aseguró que cada pasaje costó 200 mil pesos . La barrera económica dejó a muchos afuera. “Si no fuera por el precio, salíamos con más de treinta micros”, dijo el Padre.

​A bordo, el viaje se llena de historias. En la segunda fila viaja Teodora, que hoy cumple 73 años. Sus cinco hijos le regalaron el viaje y mandaron a Anahí, la menor, como custodia.

Al fondo van los Paredes Segovia: Stella, Franco y sus dos hijos, Catalina, de cuatro años y Salvador, de dos años. Se casaron en junio y se prometieron educar a los chicos en la fe. “Ésta visita no nos la podíamos perder”, coincide Stella mientras acomoda a los nenes en el asiento.

​La vigilia de la misa del Papa en Córdoba arranca al anochecer del lunes con espectáculos en vivo. Entre los confirmados, Jairo estará en el escenario , además de las actividades culturales y momentos de oración.

El Gobierno de Córdoba declaró feriado provincial, dispuso transporte público gratuito, estacionamiento libre y un operativo con 350 cortes de tránsito .

Se espera un millón de personas . Para evitar amontonamientos, el predio de la Fábrica de Aviones fue dividido en 52 cuadrantes de cien metros cuadrados, cada uno con pantalla gigante y sonido propio.

​Tras la misa, León XIV recorrerá la ciudad en el papamóvil, almorzará en el Arzobispado —donde se especula con un saludo desde el balcón— y cierra la jornada en la Catedral con el clero local.

Fuente: TN