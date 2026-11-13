Dakar 2026: Argentina terminó con 6 medallas, el puesto 35, una figura confirmada y la mira en 2032

El último oro llegó el jueves, en el Dakar Arena de Diamniadio, y se vivió con la tensión de un contragolpe: Portugal acababa de empatar a los 13 minutos del segundo tiempo y, apenas 30 segundos después, el capitán argentino Lorenzo Sampedro puso el 2-1 que convirtió al seleccionado sub 18 de futsal en campeón olímpico juvenil. Con esa medalla, Argentina se despide de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Senegal, con 6 preseas: 2 doradas y 4 de bronce , conseguidas por una delegación de 42 atletas (34 varones y 8 mujeres) en 16 deportes . En el medallero general quedó en el puesto 35 , por debajo de Brasil (13°) y Venezuela (24°).

La tentación de medir Dakar con la vara de Buenos Aires 2018 sigue ahí, pero a veces comparar es maltratar. Hace ocho años, el país fue sede y tuvo plazas en casi todas las disciplinas; esta vez no hubo clasificatorios tradicionales y el Comité Olímpico Internacional (COI) repartió los lugares entre los atletas que presentó cada comité. Por eso, desde el ENARD el objetivo nunca estuvo puesto en el medallero: algunos de estos chicos podrían llegar a Los Ángeles 2028, pero el horizonte real de esta camada es Brisbane 2032.

Si había una candidata a medalla, era ella. Abanderada junto al gimnasta Benjamín Fernández de Landa en la apertura de los Juegos, Cecilia Dieleke llegaba a Dakar después de ganar siete medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe (tres de oro, tres de plata y una de bronce) y de haber sido sexta en los 200 metros espalda del Mundial Junior de 2025, con apenas 15 años. Respondió desde el primer día de competencia: ganó los 200m espalda con 2m10s05, récord argentino y sudamericano (la marca anterior, 2m10s36, era de Malena Santillán), y le sacó más de cinco segundos a la griega Eirini Zervou, segunda.

Fue la primera medalla de la delegación y la primera vez que una nadadora argentina se subió a lo más alto del podio en unos JOJ. Después sumó dos bronces, en los 100 y en los 50 espalda, y terminó como la atleta argentina más ganadora de estos Juegos: tres de las seis medallas del país llevan su firma. Tras el oro, contó a Olympics.com que en ese momento se le apareció una imagen en la mente: una foto suya de chiquita con una medalla colgada en el Cenard, en uno de sus primeros torneos. Su próximo objetivo declarado es clasificarse para Los Ángeles 2028, sueño que no parece imposible, ya que el tiempo que le dio el oro la habría llevado a las semifinales de París 2024.

El triunfo del futsal tiene una historia previa que ayuda a entenderlo. De los diez jugadores que viajaron a Dakar, ocho formaron parte del equipo que en agosto ganó el Sudamericano Sub 17 en Luque, Paraguay, con un 2-1 a Brasil en tiempo suplementario, y cinco habían conseguido la plata en los Juegos de la Juventud de Panamá 2026. El equipo de Mariano Gómez llegó a la final invicto: en la fase de grupos superó a Senegal (9-2), Afganistán (2-1) y Panamá (9-1), y en semifinales le ganó 4-2 a Marruecos. En la definición, Joaquín Pesl abrió el marcador a los ocho minutos, a la salida de un córner, y Sampedro, jugador de Kimberley, selló la victoria. Es la primera vez que Argentina gana el oro olímpico juvenil en esta disciplina y, como demuestran los números, no fue casualidad.

Hay un dato que invita a la reflexión: el futsal es uno de los pocos deportes con los que el ENARD no hizo ningún trabajo específico de cara a Dakar. La medalla se apoya, entonces, en la estructura de selecciones juveniles que el seleccionado viene sosteniendo en los torneos de Conmebol.

Los Pumitas 7s cargaban con un antecedente pesado: en Buenos Aires 2018 el seleccionado había sido campeón olímpico juvenil, con una generación de la que salieron grandes jugadores como Marcos Moneta. Esta vez, en cambio, la medalla fue de bronce. En la zona de grupos le ganaron 49-0 a Uganda y 31-5 a Japón; perdieron 24-7 con Francia, que terminaría siendo campeona. En la semifinal cayeron 24-12 ante Sudáfrica y, en el partido por el tercer puesto, golearon 36-5 a Canadá, con tres tries de Federico Anderson.

El entrenador Augusto Gómez Alustiza había avisado antes del viaje que la prioridad era el desarrollo de los jugadores, muy jóvenes y, en su mayoría, en su primera experiencia internacional. Al final del torneo, con la medalla puesta, lo resumió así: “Me voy lleno, satisfecho y contento”. Federico Kantz, una de las figuras del equipo, rescató la experiencia de convivir en la Villa Olímpica, donde, según contó, “te cruzás con gente que nunca te cruzarías en tu vida”.

Thiago Carvallo le dio a la Argentina su segunda medalla en Dakar, en la categoría de hasta 66 kilos. Debutó con un ippon en 11 segundos ante el mozambiqueño Bruno Pinto y en cuartos de final cayó, también por ippon, ante el canadiense Anes Mati, campeón mundial cadete en agosto y finalmente medalla de plata. En el repechaje venció por ippon a Aldo Madre Deus, de Santo Tomé y Príncipe, y por punto de oro al israelí Itamar Cohen.

Sin embargo, el combate por el bronce no llegó a disputarse: el húngaro Nimrod Mildner fue descalificado antes de subir al tatami por una actitud antideportiva. Paula Pareto acompañó al atleta argentino durante la competencia y en la premiación fue quien le entregó la medalla.

La delegación argentina partió con tan solo ocho mujeres, dentro de un total de 42 deportistas. Ser minoría no les impidió conseguir posiciones destacadas: tres medallas de Dieleke y dos cuartos puestos.

Uno fue el de la esgrimista Catalina Borrelli, que obtuvo diploma olímpico en sable: ganó cinco de sus seis asaltos en la fase de grupos, superó 15-3 a la hondureña Isabella García y 15-5 a la brasileña Ana Beatriz Fraga, perdió la semifinal 15-9 con la surcoreana Yuju Jeon, primera preclasificada, y el bronce por 15-13 ante la uzbeka Nargiza Utebaeva, segunda cabeza de serie.

El otro cuarto puesto fue de Zoe Gorski, de 16 años, en los 3000 metros. Con 9m47s83 quedó detrás de tres atletas africanas: la keniata Faith Rono (9m15s47), la etíope Yordanos Tsigab (9m15s71) y la ugandesa Keren Chelimo (9m32s41). La carrera fue lenta y no le permitió buscar su mejor marca (9m34s31), pero se declaró “súper conforme” con el resultado. La imagen que trascendió fue la de su padre: el video de su festejo eufórico en la tribuna, que difundió la Comisión de Atletas Argentinos, se volvió viral.

Irene Pernía, en tanto, fue séptima en los 1500 metros con 4m39s55, en una final dominada por atletas africanas. Su marca de clasificación había sido 4m29s46. Ambas atletas se prepararon durante 22 días en la altura de Cachi, Salta.

Benjamín Fernández de Landa, el otro abanderado en la ceremonia de apertura, se convirtió en el primer gimnasta argentino en clasificar a una final de all around en unos JOJ. Fue 13° entre 56 gimnastas en la clasificación, con 74.097 puntos, y en la final terminó 15°, con 71.530, en una prueba que ganó el ruso Daniil Smirnov. Para dimensionar el logro: la última vez que un gimnasta argentino disputó una final olímpica fue en Londres 2012, cuando Federico Molinari compitió en anillas. En Dakar, Fernández de Landa usó el torso que había vestido Molinari en aquellos Juegos.

Lo que deja la competencia, leído con los parámetros que fijó el propio ENARD, es positivo: una delegación de 42 atletas volvió con seis medallas, una figura consolidada y varias actuaciones que confirman que hay atletas con proyección en deportes individuales . Los deportes que hicieron concentraciones o entrenamientos en el exterior (natación, judo, esgrima, atletismo, rugby) estuvieron entre los que dieron resultados. Pero el oro del futsal y la final de Fernández de Landa llegaron desde disciplinas que no tuvieron ese acompañamiento o que, al parecer, no lo necesitaron.

Les JOJ Dakar 2026 se terminent avec la Chine en tête du tableau des médailles (18 or, 33 médailles), devant le Japon et la Russie. Le Sénégal, pays hôte, termine 6e avec 12 médailles, dont 5 en or. C'est le 3e pays africain, derrière l'Égypte (4e) et l'Éthiopie (5e). #Match360 … pic.twitter.com/pWHBBHHXCZ

Aun así, el verdadero examen, como insisten en el ente, no se rinde en Senegal. Se rinde dentro de seis años, cuando se sepa cuántos de estos chicos siguen compitiendo en el alto rendimiento. Según Sol Ordás, campeona en Buenos Aires 2018, lo que más va a marcar a esta camada no son las medallas sino haber vivido la experiencia olímpica.

¡ASÍ TERMINÓ EL MEDALLERO DEL CONTINENTE EN DAKAR 2026! 🏅🌎 Brasil lideró a las delegaciones de América con siete medallas, seguido por Venezuela con seis. Estados Unidos y Argentina también sumaron seis preseas cada uno. México cerró con la mayor cosecha total: 14 medallas,… pic.twitter.com/DXeWu0s5u9

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Fuente: La Nación