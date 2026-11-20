Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado a volver a regular los aumentos de las cuotas de las prepagas , se conocieron datos sobre el control que vino realizando la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los últimos tres años . A partir de un pedido de acceso a la información pública, se pudo saber cuántas denuncias realizaron afiliados de prepagas por aumentos de cuotas supuestamente indebidos y la cantidad de multas aplicadas a partir de esas demandas.

El pedido de acceso a la información fue presentado por el abogado Hernán Reyes, ex legislador de la Coalición Cívica ARI, sobre “los aumentos provenientes de las empresas de medicina prepaga. Dice el escrito: "Específicamente deseamos saber: cantidad de empresas de medicina prepaga que han informado mensualmente de los aumentos generados en los diversos planes que brindan, con periodicidad mensual desde agosto 2024 a la actualidad. Indicar información brindada expresando si la misma se encuentra desglosada , y los caracteres de dicho desglose. Indicar qué empresas han incumplido con brindar dicha información y qué consecuencias ha producido ello desde la Superintendencia de Salud”.

En ese marco, pidió también la “cantidad de denuncias hechas por personas por aumento indebido de cuota por rango etario , desglosando por mes desde agosto 2024 a la actualidad. Indicar cuáles son las principales empresas de medicina prepaga que han sido denunciadas, indicando cantidad de denuncias por cada una de ellas. Indicar los diferenciales reclamados, tanto en porcentual, como, de ser posible, en pesos. Indicar cuántos procesos se encuentran en la actualidad siendo investigados . Indicar cuántos procesos han finalizado, y qué se ha resuelto en los mismos. Indicar cantidad de multas y sanciones aplicadas por incumplimiento de lo consagrado en el Decreto 102/2025, expresando si existe reiterancia en la conducta indebida por parte de las prestadoras de servicios de medicina prepaga. Indicar plazo promedio en el cual se arriba a una resolución frente a un reclamo”.

La información brindada desde la SSS responde a una parte de los requerimientos. Principalmente, hace referencia a la cantidad de denuncias presentadas por los afiliados desde agosto de 2024 hasta septiembre de 2026, lo que arroja un total de 803 denuncias (poco más de una denuncia por día en todo el país), para las cuales se aplicaron sólo 11 multas , lo que da un promedio de 1 multa cada 73 denuncias .

Sin embargo, la SSS no informó cuáles fueron las prepagas sancionadas , con qué recurrencia, ni ofreció detalles sobre el cumplimiento del desglose de las facturas para que los afiliados puedan entender qué les están cobrando, una iniciativa que introdujo el actual Gobierno en 2025.

En su respuesta, la SSS busca argumentar este déficit informativo: “Los registros disponibles no contienen información desagregada que permita identificar la normativa cuyo incumplimiento dio origen a cada sanción. En consecuencia, no resulta posible determinar si las referidas sanciones se encuentran específicamente vinculadas con incumplimientos al Decreto N° 102/2025, ni, por ende, establecer la existencia de reiterancia respecto de dicha normativa”.

Explica además que “a partir de la implementación del procedimiento establecido por el Anexo I de la Resolución N° 951/2025, publicada en el Boletín Oficial el 10/06/2025, y su modificatoria, esta Coordinación de Sumarios dejó de resultar competente para la tramitación y aplicación de las sanciones comprendidas en el nuevo régimen. En virtud de ello, la información que puede proporcionar esta Coordinación se limita a la que obra en sus registros respecto de los procedimientos iniciados durante el período en que resultaba competente, no contando con información posterior que permita ampliar lo requerido”.

Desde la Subgerencia de Gestión de Servicios al Usuario del Sistema de la Salud de la SSS -que informó la cantidad de denuncias registradas mes por mes- manifestaron la imposibilidad de proporcionar mayores detalles: “Con respecto a los demás ítems solicitados, no se posee en nuestros registros dichas temáticas para cuantificar”.

El solicitante, Reyes, señaló en su pedido que “es relevante mencionar que ninguno de los elementos requerimiento de acceso a la información pública se encuentran alcanzados por el Artículo 8 de la Ley N° 27.275 o constituyen datos personales en los términos de la Ley N° 25.326. Consecuencia de ello, cualquier omisión o denegatoria de información será un incumplimiento expreso de lo establecido por la Ley N° 27.275 de acceso a la información pública”.

Luego de que la Corte fijara su postura sobre el aumento de las cuotas, el ex legislador celebró el fallo y posteó en X: "Venimos denunciando abusos desde el día uno. La salud de las personas no puede quedar librada ala abuso de las compañías". ¿Cambiará algo para los afiliados a partir de ahora? Todo indica que las prepagas seguirán ajustando sus cuotas por el IPC, como lo venía haciendo la gran mayoría, sólo que ahora dicho trámite debería ser formalmente fijado mes a mes por la SSS.

Desde ese organismo por el momento no dieron detalles sobre la cuestión. Fuentes de la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las prepagas , dijeron ante la consulta de este medio: "La verdad es que no se sabe nada a ciencia cierta. Por ahora es un sólo un fallo que cuestiona la necesidad y urgencia del decreto 70. Lo está estudiando nuestro departamento legal. Creen que tienen muchos puntos grises. Todo seguirá igual, cada caso será tratado en la Justicia y los resultados pueden ser inciertos . Igualmente es un ruido más en el sistema".

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín