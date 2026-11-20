Este jueves murió la segunda víctima de la fatídica explosión de gas en Remedios de Escalada. Se trata de Néstor Julián Da' Alesandro (44) , empleado de metrogas, que estaba internado en la clínica Fitz Roy. Tenía el 90% del cuerpo quemado y un severo compromiso de las vías respiratorias por la explosión. "Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente", lo despidieron sus compañeros de trabajo.

Le gustaba que lo llamaran por su segundo nombre, Julián. Vivía en el barrio La Sarita, en Quilmes, y tenía un hijo pequeño. Era fanático del básquet y, en su cuenta de Facebook, compartió imágenes de las grandes figuras de la generación dorada, como Manu Ginóbili, Andrés Nocioni y Luis Scola.

Hacía 19 años que trabajaba en Metrogas. Se desempeñaba como asistente en la planta de Llavallol y el viernes pasado integraba el equipo técnico que había llegado hasta Remedios de Escalada para reparar el caño de gas dañado.

Tras conocerse su fallecimiento, sus compañeros de Metrogas publicaron una imagen de despedida para recordar su trayectoria y acompañar a su familia, amigos y seres queridos.

"Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente. Su compañerismo, buena predisposición y calidez humana dejan una huella imborrable en todos los que compartimos el día a día con él. Acompañamos con todo nuestro afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil", dice una parte.

"Gracias, Julián por tu entrega, compañerismo y por ser parte de esta gran familia", cierran.

Este jueves también se conoció la identidad de la primera víctima fatal de la explosión. Después de un estudio de ADN, se confirmó que el cuerpo calcinado encontrado en el lugar el viernes pertenecía a Marcelo García (47), otro empleado de Metrogas . Tenía dos hijos, de seis y ocho años. La información fue confirmada a Clarín por sus familiares y las autoridades correspondientes.

"Era una persona muy justa, siempre hacía lo correcto. Necesitamos las cámaras y las evidencias", agrega Georgina, sobrina de García. El hombre de 47 años ayudó a varios vecinos a salir de sus casas e incluso insistió en que se alejaran lo más posible porque quería evitar que alguien saliera herido. Y no se equivocó, la fuga de gas arrasó con todo a su alrededor y ocasionó la muerte de dos trabajadores y dejó más de 30 heridos.

Por su parte, el municipio de Lanús emitió un comunicado en que "lamenta profundamente las pérdidas y acompañamos a sus familias, compañeros de trabajo y sus seres queridos en estos momentos de dolor". Además, decretó 72 horas de duelo por las víctimas.

Sin embargo, la explosión de Remedios de Escalada dejó muchos interrogantes sobre los trabajos que se realizaban en el lugar.

Según informaron las autoridades, una cuadrilla de Exgadet -empresa contratista de Metrogas- realizaba trabajos de renovación de la red de distribución frente a una fiambrería, sin los planos correspondientes. Una máquina tuneladora dañó uno de los caños alrededor de las 9.44, más de una hora antes de que se registrara la explosión. La alerta al sistema municipal de emergencias ingresó a las 10.52.

Según indicó Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), el mismo viernes de la explosión y a pocas horas del incidente se le envió una nota formal a la distribuidora Metrogas -dueña del caño en el que se produjo la fuga- en la que se le requirió información detallada acerca de lo ocurrido. Además, solicitó la entrega del plano de la red con la ubicación de la rotura e información acerca de la tarea que se estaba ejecutando en ese momento.

Desde el ente afirmaron que a partir de la información relevada, podrán reconstruir el modo en que ocurrieron los hechos , determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. También señalaron que los resultados de la investigación "quedarán a disposición de la Justicia".

A los pedidos de explicaciones se sumó el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA). A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre presuntas irregularidades en la intervención profesional, cuestionó los controles del Estado y reclamó el cumplimiento de las normas que regulan las obras en la vía pública.

El comunicado apuntó contra Exgadet, la empresa contratista que, según informó el CIPBA, había recibido una intimación mediante carta documento el 3 de diciembre de 2025. En su respuesta, la firma habría manifestado que registró la tarea ante otra entidad. Para el Colegio, esa presentación demuestra que la intervención se realizó sin un ingeniero matriculado en la provincia.

"Las obras sobre redes de servicios públicos, especialmente las vinculadas con gas y energía eléctrica, requieren una intervención profesional acorde con los riesgos que implican", dice un extracto de la publicación.

Por último, el CIPBA aclaró que viene realizando advertencias sobre situaciones similares ante organismos reguladores como OCEBA y empresas prestatarias como EDESUR y Metrogas. Según sostuvo, sus planteos todavía "esperan respuestas acordes con la gravedad de los problemas señalados".

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín