Cocina de hotel: comer en un 5 estrellas al mismo precio que en un restaurante

Se los asocia con el viaje, el turismo y el lujo. Y hay bastante de eso, pero los hoteles son por lo general también templos de la gastronomía . Y de la buena. En la ciudad de Buenos Aires hay propuestas muy interesantes para disfrutar de una comida 5 estrellas al mismo precio que un restaurante .

Primera aclaración: no hace falta ser huésped para comer en un hotel. Los restaurantes y bares son outlets (como se dice en la jerga) separados a los que se ingresa como un cliente a cualquier local gastronómico. Aquí, una selección de algunas propuestas originales para almorzar o cenar en un hotel .

Hay que reconocerle que fue pionero en comunicar que los restaurantes de hotel tienen las puertas abiertas a los locales con la inauguración de Elena en 2013 , un restaurante de cocina argentina, de inspiración inmigrante y contemporánea. Siguieron su bar Pony Line (con una de las hamburguesas más famosas de la Ciudad) y la parrilla Nuestro Secreto , en una caja de vidrio en el jardín. Hace unos meses lanzaron otra jugada innovadora: su menú ejecutivo , que de lunes a viernes permite almorzar en cualquiera de los tres espacios por $ 58.000 con principal + entrada o postre, y probar platos como la bondiola con boniato y manzanas, el halloumi grillado o una Caesar con trucha. @elena.restaurante

En plena Recoleta, la cadena española renovó el restaurante de este hotel que funciona en un edificio histórico, que supo ser la primera residencia en Buenos Aires de Eva Perón entre 1942 y 1944. Hay que atravesar el lobby el bar y llegar al nuevo salón de Calaf , con un techo también todo vidriado que llena de luz los mediodías y de estrellas las noches, y que se inspiró en la ópera Turandot. Aquí se hace una cocina clásica también renovada, como el lomo a la Wellington para compartir, el arroz con pulpo a las brasas y unos spaghetti carbonara que terminan en una horma de queso pecorino. @calaf.ba

Este petit hotel del 1900 conservado impecable sobre la calle Azcuénaga tiene un tesoro escondido: uno de los mejores bares de quesos de la ciudad. Se llama Porte y a cargo de la cocina está Facundo Berti, un chef que trabajó en importantes restaurantes y que también se formó en el conocimiento del queso. Acá se ponen en juego el chef y el fromelier: la carta, con una impronta de bistró, tiene platos muy interesantes como el carpaccio, el tartar y también un Wellington, pero de queso en vez de carne. Y sin dudas se destaca su carta con más de 30 variedades de quesos seleccionados especialmente, no sólo por estilos y productores, sino también por puntos de maduración, que se pueden pedir en platos armados o por porciones y acompañar por los cocktails de autor del bartender Ezequiel Cunzolo. @porte.bar

La cadena le dio al restaurante que tienen en este edificio también histórico de Corrientes al 200 (que mandó a construir una princesa e inauguró el entonces presidente Torcuato de Alvear en 1928) una impronta latina. La Sagrada ofrece una carta de cocina mexicana clásica, pero con un guiño local. Así, los tacos son de entraña con un chimichurri ahumados y los burritos salen con chorizo grillado además de las tiritas de carne. Hay coctelería de autor donde por supuesto el mezcal y el tequila ocupan los roles protagónicos. @sagrada.bar

Su restaurante Bernardino es una joya oculta a una cuadra de Rivadavia y 9 de Julio. Su chef Germán Ruberto tiene un CV apabullante y hace una muy buena cocina a un precio muy competitivo, con platos clásicos de la cocina de hotel pero adaptados a los productos y el paladar local. Por la noche tienen un menú por pasos que incluyen foie de pato, cordero y helado de caramelo salado, y otro ejecutivo de mediodía con principal, postre, bebida y café (a $ 28.000). @bernardinorestaurant

El cinco estrellas que está cumpliendo 20 años y se destaca por sus emblemáticos jardines tiene, entre su oferta gastronómica, un restaurante muy singular: Gioia Cocina Botánica , el primero en un hotel local con una propuesta predominantemente plant based. Su lasagna con bolognesa de hongos y su versión de la milanesa con fideos en los que la primera es de berenjena y los segundos son al pesto, destacan en una carta en la que también hay postres veganos, vegetarianos y sin TACC. @gioiacocinabotanica

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín