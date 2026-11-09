Cierran el paso a Chile por mal tiempo: preocupación por los argentinos que vuelven del fin de semana largo y los fieles que viajan a ver al papa León XIV

El tiempo vuelve a complicar los viajes entre Argentina y Chile. Las autoridades de ambos países anunciaron que este lunes 9 de noviembre , a las 18, cerrará el paso internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículo, principal conexión terrestre entre Mendoza y Santiago de Chile.

La decisión llega en un momento de fuerte tránsito: miles de argentinos aprovecharon el fin de semana largo para viajar al país vecino, mientras que peregrinos chilenos se preparan para participar de las celebraciones del papa León XIV en Argentina.

La barrera de pueblo de Uspallata , del lado argentino, cerrará a las 16, dos horas antes que el túnel para evitar aglomeración en la Aduana de Los Libertadores. Y para los que viajan desde Chile a la Argentina, también se impone el tope horario: solo se podrá pasar hasta las 16 por la localidad limítrofe de Guardia Vieja , por la congestión que el cierre puede generar en la Aduana de Horcones , en Mendoza.

El cierre fue dispuesto de manera preventiva por las coordinaciones fronterizas de ambos países, ante los pronósticos de inestabilidad en alta montaña. Los informes de las vialidades advierten que las condiciones meteorológicas podrían comprometer la seguridad de circulación por la ruta internacional.

La medida puede alterar los planes de quienes eligieron las playas del Pacífico, los centros comerciales de Santiago o las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso para disfrutar del descanso extendido por el feriado nacional de este lunes. Los turistas que no consigan completar el cruce antes del cierre deberán reorganizar su regreso y sumar una noche de alojamiento en Chile.

También puede afectar a los fieles chilenos que tienen previsto viajar por tierra a las celebraciones del Papa. León XIV oficiará una misa este martes, a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones ( FAdeA ), en Córdoba . El miércoles 11, también a las 10, presidirá otra celebración multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján , en Buenos Aires. Se esperan contingentes de fieles en colectivos y autos particulares.

El cierre prolongado podría impedir que algunos peregrinos lleguen a tiempo, en especial quienes tienen previsto cruzar la cordillera durante la noche del lunes o la madrugada del martes .

La situación revive las dificultades que provocó este año el fenómeno de El Niño , asociado a intensas nevadas y temporales en la cordillera. Entre julio y agosto, el Cristo Redentor permaneció 34 días consecutivos cerrado, un récord para este corredor internacional, que superó los 26 días registrados en 2023 . Desde entonces se sucedieron nuevas interrupciones por mal tiempo, incluso durante la primavera.

Por ahora, no hay una fecha confirmada de reapertura: las autoridades informaron que este martes 10 de noviembre , a las 9, darán a conocer un nuevo parte sobre las condiciones meteorológicas y la posibilidad de volver a habilitar el tránsito.

Para conocer el estado del paso internacional Cristo Redentor y las novedades sobre su reapertura, los viajeros pueden consultar las cuentas oficiales de X de la Coordinación Argentina del Paso Cristo Redentor ( @PasoCRMza ), la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile ( @UPFronterizos ) y el Complejo Fronterizo Los Libertadores (@CFLosLibertador). También se puede acceder a la información actualizada en el sitio oficial chileno www.pasosfronterizos.gob.cl .

Las autoridades recomiendan verificar las condiciones del cruce antes de emprender el viaje, ya que los horarios pueden modificarse según la evolución del tiempo en la cordillera.

Fuente: Clarín