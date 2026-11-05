Chris Pratt, actor de 47 años: “Vivía en una furgoneta en Hawái y tenía 60 dólares”

El camino para convertirse en actor de Chris Pratt (Minnesota, 47 años) empezó por una casualidad mientras trabajaba en Hawái como camarero en el Bubba Gump Shrimp Company, una cadena de restaurantes estadounidense relacionada con gambas creada en 1996 inspirada en la película Forrest Gump . El intérprete, que protagonizó películas de éxito como parte de la saga de Guardianes de la Galaxia y de la franquicia Jurassic World, no siempre vivió en mansiones ni se codeó con la crema y nata de Hollywood. Así lo recordó en un mensaje en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 43 millones de seguidores, junto a una foto en blanco y negro de su juventud, con su melena despeinada . “Antes de llegar a Hollywood, vivía en una furgoneta en Hawái y trabajaba como camarero en Bubba Gump Shrimp Company” , inicia su publicación.

“Un día, la increíble Rae Dawn Chong entró en el restaurante. Así que naturalmente me acerqué a su mesa y le dije: ‘¡Oye, eres una estrella de cine! ¿Qué haces aquí?’. Ella me preguntó si sabía actuar, a lo que respondí: ‘¡Joder, claro que sí! ¡Méteme en tu película!“, recuerda Pratt. Dawn Chong, directora de cine y protagonista de largometrajes como En busca del fuego y El color púrpura, le pidió su número de teléfono. “El único problema era que no tenía uno, así que le di el de mi amigo Mike. Un par de días después, Mike me comentó como si nada: ‘Ah, por cierto, alguien te ha llamado”.

Ante la noticia, Pratt reaccionó emocionado: “¡¿Pero qué dices, Mike?! La llamé y, efectivamente, hablaba en serio. Fui a recoger el guion, regresé a casa de Mike y leí las 120 páginas tres veces seguidas. Era el primer guion que leía en mi vida. Mi personaje se llamaba Devon, y recuerdo haber pensado: ‘¡Genial! ¡Encajo perfectamente para hacer de Devon!’”, continúa. “Me presenté a la audición con cada frase y cada entonación anotadas a lápiz. Rae me dijo que tenía talento para actuar y me ofreció el papel. Le pregunté si íbamos a rodar en Hawái. Pues no: en Los Ángeles. Solo tenía unos US$60, una bolsa con ropa y unos patines en línea . Entonces, Rae me dijo que me pagarían el vuelo”.

Para el intérprete ese encuentro fue un punto de inflexión: “En ese preciso instante, supe que mi vida había cambiado para siempre: iba a ser actor. A quella pequeña película er a Cursed Part 3 , una comedia de terror de bajo presupuesto que me abrió las puertas de Hollywood. Siempre estaré agradecido a Rae por haber apostado por un chaval que trabajaba en un restaurante de gambas. Todo el mundo empieza en algún sitio, y ahí fue donde empezó todo para mí”.

Después de su debut en Cursed 3, que salió en el año 2000, Pratt no dejó ya de trabajar. Trabajó con la directora Kathryn Bigelow en La noche más oscura (2012) , sobre la búsqueda de Osama bin Laden, con Spike Jonze en la famosa película Her (2013), fue Andy Dwer en la sitcom Parks and Recreation (2009-2015) y Star-Lord en la saga de Guardianes de la Galaxia (2014), de James Gunn, que lo convirtió definitivamente en una estrella internacional. Con sus numerosos papeles, los tiempos de la furgoneta quedaron atrás.

El patrimonio actual de Pratt se estima en US$100 millones de dólares y a lo largo de los años consolidó además una importante cartera inmobiliaria. En 2023, él y su segunda esposa, Katherine Schwarzenegger —escritora e hija del actor y político Arnold Schwarzenegger—, adquirieron una propiedad de US$12,5 millones en Brentwood, Los Ángeles , para convertirla en una casa de campo. Compra que fue fuente de polémica por haber derrumbado la obra de Garrett Eckbo, considerado uno de los pioneros del paisajismo moderno.

El protagonista de La lista final y Passengers (2016) y Schwarzenegger, que contrajeron matrimonio en 2019, tienen tres hijos: Lyla Maria, de seis años; Eloise Christina, de cuatro; y Ford Fitzgerald, de uno. Pratt también tiene un hijo, Jack, de 14 años, fruto de su relación con su exesposa, la también actriz Anna Faris.

Asimismo, el matrimonio puso a la venta, por quinta vez en los últimos tres años, otra de sus mansiones, ubicada en Pacific Palisades (California), por 20 millones de dólares. Por lo pronto, el actor seguirá aumentando sus ingresos gracias al cine: estrenará la película El camino del pequeño guerrero el próximo 25 de noviembre y se encuentra en la posproducción de la comedia The earliest show.

Fuente: La Nación