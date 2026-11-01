Calor, tormentas y alerta amarilla para este domingo: qué se espera en Madariaga y la región

ZONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con aumento de temperatura y probabilidad de tormentas durante la tarde y la noche en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Además, rige una alerta amarilla por tormentas que alcanza al noroeste del partido de General Madariaga.





De acuerdo con el pronóstico, la jornada tendrá un comienzo con cielo cubierto y temperaturas templadas, mientras que durante la tarde se espera un ambiente más cálido. Sin embargo, el cambio de condiciones podría llegar acompañado de lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían intensificarse hacia la noche.





Alerta amarilla en la región





La advertencia del SMN comprende a Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita y el oeste de General Pueyrredon.





En esas zonas se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.





Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.





Las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar nuevamente durante el lunes.