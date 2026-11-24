Este martes, reanudaron en Ubatuba, Brasil, la búsqueda de la joven misionera, Keila Daiana Da Costa. De acuerdo con el parte policial, ella viajaba junto a su novio, Enzo Antônio, quien fue hallado sin vida .

Según el Departamento de Bomberos de Brasil, ambos fueron arrastrados con una moto por la corriente del río Indaiá, al norte del estado de São Paulo .

El hecho ocurrió tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que afectaron a la ciudad entre este domingo 22 y el lunes 23. Según informó Misiones Online, el joven que murió era quien conducía la moto y fue encontrado este lunes .

Una amiga de Keila le dijo a Misiones Online que la joven decidió irse a vivir a Brasil para estar con su hermano y trabajar .

Su padre, Rubén Da Costa, hizo referencia a la falta de información por parte de los equipos de búsqueda: “ No tenemos nada concreto . Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve”.

De acuerdo con los datos que maneja la familia, Defensa Civil y los Bomberos participan de la búsqueda, aunque las condiciones meteorológicas y los riesgos de la zona complican la tarea . “Hay mucho peligro y alertas de deslizamientos de cerros y de todo un poco. Estamos esperando qué pasa más adelante”, contó a Misiones Online .

El epicentro de la búsqueda es la desembocadura del río y las zonas aledañas. De acuerdo con datos de la municipalidad de Ubatuba, el temporal registró aproximadamente 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas .

Rubén aseguró que quiso viajar a la zona de búsqueda, pero Defensa Civil les negó la posibilidad de estar allí por las complicaciones en la zona.

Ante esto, la familia decidió permanecer en San Pedro y esperar las novedades de los equipos que trabajan en el lugar.

Fuente: TN