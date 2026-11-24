La provincia de Córdoba confirmó este lunes los primeros dos casos positivos importados . De acuerdo con la directora general de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud provincial, Claudia Toledo , el sistema sanitario activó las medidas de prevención territorial tras el resultado de los laboratorios.

Los diagnósticos corresponden a un hombre de 48 años y una mujer de 29 . La información del Ministerio de Salud confirmó que ambos viajaron a México y República Dominicana , destinos donde el virus circula de manera activa.

Ante los casos positivos, el Gobierno provincial alertó el avance de El Niño , favorable para la proliferación del mosquito transmisor.

Además, remarcaron que la principal barrera contra el dengue depende de evitar la acumulación de agua en los domicilios.

En las últimas semanas, el Gobierno nacional dio a conocer cómo está la situación del dengue en el país. “La circulación de virus respiratorios se encuentra en una curva descendente tras los picos alcanzados en el período invernal y se mantienen dentro de los valores esperados para esta época del año”, publicaron en el Boletín Oficial.

El último registro notificó el total de 6 casos importados . Además, 9 casos sin antecedente de viaje fueron clasificados como probables y continúan en investigación.

Sobre los importados, se detalló que se trató de un paciente con residencia en Santa Fe y antecedente de viaje a Perú y a otro perteneciente a Santa Cruz , con antecedente de viaje a Costa Rica .

En cuanto a la fiebre chikungunya, informaron que no se registraron nuevos casos. “Se mantiene solo el caso confirmado en el departamento de Orán, provincia de Salta, con antecedente de viaje a Bolivia”, agregaron.

Fuente: TN