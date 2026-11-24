Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchas personas ya comenzaron a preparar los regalos para entregar a la medianoche del 24 de diciembre. Aunque lo tradicional es envolverlos en papel y decorarlos con moños, existe una alternativa japonesa que se destaca por ser económica y reutilizable.

Este método para envolver los regalos es el furoshiki , una técnica que utiliza telas para cubrir distintos objetos . Más allá de ser reutilizable, permite aprovechar pañuelos, pedazos de tela o prendas de ropa que ya no se utilizan y que, de lo contrario, podrían terminar en la basura.

Según explicó la Fundación Japón, esta técnica tiene más de 1300 años de historia. En un principio, se utilizaba para envolver objetos valiosos, aunque con el paso de los años empezó a servir para transportar ropa y libros, así como para entregar obsequios .

A diferencia del papel de regalo tradicional, que suele romperse, estas telas pueden conservarse y tener una segunda vida en nuevas ocasiones. También es posible adaptarlas a objetos de distintos tamaños y formas , por lo que son útiles para todo tipo de regalos.

En esa misma línea, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón aconsejó utilizar el furoshiki para reducir la generación de residuos .

Algunas de las ventajas más destacadas de esta técnica son:

Este método es muy sencillo y se necesita únicamente un pedazo de tela cuadrado que alcance para cubrir el regalo entero. Es recomendable usar materiales flexibles, como el algodón, que permitan realizar los nudos con facilidad.

Una vez obtenido el trozo de tela, el paso a paso es el siguiente:

Si se busca darle un aspecto navideño, es posible usar telas de color rojo, verde o dorado . Además, se pueden sumar ramas de pino o adornos entre los nudos para darle un toque festivo al envoltorio.

Fuente: TN