Boca vs. River: los mejores memes y reacciones tras la expulsión de Martínez Quarta y el gol de Di Lollo

Boca ya juega contra River, desde las 15, en la Bombonera , y se paraliza el país futbolero. A la vez, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones por todo lo que pasa alrededor del Superclásico .

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena , eligió a los siguientes 11 futbolistas para medirse ante River: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Flores, Merentiel y Villa.

Por otro lado, Ponzio , técnico de River, alineó el siguiente equipo: S. Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Acuña; Andrada, Silva y Galván; Almada; Correa y L. Beltrán.

Con el Superclásico ya en marcha, tanto en X como en Instagram y otras redes sociales , los hinchas vivieron a puro corazón, provocación y memes el partido de hoy.

La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta antes de los diez minutos de juego se llevó el foco de los memes y luego el gol de Di Lollo para abrir el marcador para Boca logró lo mismo.

Goooolll la puta que los parioooooo pic.twitter.com/HulmHsL7Yc

VACÍLATE LO QUE QUIERAS DI LOLLO pic.twitter.com/LOQDVsyc86

La cara de riverito viendo como le ganan la marca pic.twitter.com/0CHsW56WgU

*se retira del fútbol Martinez Quarta* Los de River // los de Boca pic.twitter.com/8LEFKiNMec

Boca esta ganando el superclásico y encima pusieron el trailer del gta 6 en el entretiempo pic.twitter.com/foaVsLquwn

Acuña et Paredes. pic.twitter.com/2paOt1lS8H

GOL DE DI LOLLO PA QUE LA VACILEEE pic.twitter.com/Bbm29TY6Bc

YO GRITANDO EL GOL DE MISTER DI LOLLO CONTRA LAS GALLINAS pic.twitter.com/6j4k4xUmYQ

INICIO EL SUPERCLASICO DE RIVER Y MARTINEZ QUARTA YA NOS CAGO LA FELICIDAD LCDTM pic.twitter.com/PTJYF9Xegg

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Fuente: La Nación