La localidad bonaerense de Benavídez fue escenario de un episodio aberrante , en el que Zheng Xidi , un hombre de nacionalidad china de 59 años y dueño de un supermercado, fue detenido por abusar sexualmente del hijo de uno de sus empleados dentro del comercio y a la vista de varios testigos . El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en el local.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió en un comercio ubicado en las calles Tucumán y Conesa, partido de Tigre.

Las imágenes estremecen. En el video se observa cómo el acusado primero se acercó al niño —de 11 años— en el sector de las cajas y lo manoseó. Luego lo sorprendió de espaldas y lo apoyó. Segundos después de que el menor se alejara, sorprendido y asustado, el comerciante se tocó sus partes íntimas.

El chico, conmocionado, fue a su casa y le contó a su madre lo que había ocurrido. La familia y los vecinos fueron al supermercado y convocaron a la Policía para exigir que se revisaran las cámaras de seguridad. La situación se salió de control y varios vandalizaron la fachada del comercio y ocasionaron disturbios .

“Yo estaba en mi casa. Mi hijo había venido a comprar dos helados acá en el mercado. El papá trabaja de repositor hace cuatro días. Cuando volvía, a media cuadra de casa, me dijo: ‘Mamá, vamos al chino, porque el chino me tocó la cola’. Automáticamente vine para acá, avisé a toda mi familia, vino toda la gente del barrio y también la policía. Pudimos ver las cámaras delante de todos los vecinos y de la policía. Quiero que se haga justicia, que este degenerado quede preso y que no salga nunca más ”, relató Daiana, la mamá del chico, a C5N.

Y continuó la mujer: “No los conocíamos. No teníamos ningún vínculo con ellos. Son de acá, vinieron hace tres o cuatro meses. Después de lo que pasó ayer, empezó a salir mucha gente a hablar. Supuestamente este hombre acosaba a un montón de chicas y chicos. Ahora salieron a contarlo. La gente habló de lo que hacían estos degenerados. Espero que se haga justicia y que no vuelva a salir nunca más . En el barrio no lo queremos, y vamos a prender fuego todo”.

“Él decía que solo le había tocado el brazo. La policía fue quien nos mostró las imágenes, porque les dijeron que tenían que mostrarlas. Estábamos toda la gente del barrio mirando el video, la cuadra estaba llena, y todos vimos lo que hizo. Está detenido. Espero que siga así y que no lo liberen nunca más ”, reiteró.

Luego concluyó: “Mi hijo sabe que cualquier cosa que le pase me tiene que avisar, y la verdad es que tuvo el coraje de venir a contarme enseguida. Quiero agradecer a toda la gente, a mi familia y a los vecinos de Benavídez que vinieron a apoyarnos”.

Gastón, el padre del chico, también dio su versión de lo ocurrido y dijo que hacía poco había comenzado a trabajar en el lugar.

“Esto pasó cuando estaba trabajando. Yo estaba trabajando reponiendo en el fondo. El nene fue a llamar a la mamá y cuando vino la mamá, yo salí también porque estaba el nene mío y el chino decía que le había tocado el hombro. Le pedimos las cámaras, que muestre las cámaras. Y tuvieron que mostrar las cámaras. Encima ellos tienen un televisor grande acá en la puerta, donde se ve todas las cámaras y empezaron a poner todo en el televisor grande, las cámaras, empezaron a poner todo. Vio toda la gente, todo el barrio lo que pasó”, relató el padre al mismo canal.

La reacción del barrio no se hizo esperar. Vecinos comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contra el frente del establecimiento. En medio de la conmoción, personal de la Comisaría Tigre 4ª y del Comando de Patrullas de Tigre detuvo y trasladó a Zheng .

Mientras continuaba la protesta en el frente del local, un grupo ingresó por la fuerza al depósito de bebidas del supermercado, un espacio distinto al salón de ventas. Allí ocasionaron daños materiales y sustrajeron mercadería. La policía incautó un vehículo Renault 19 con parte de la bebida robada en su interior.

Zheng, imputado por el presunto abuso, quedó también como víctima del robo registrado en su comercio. Las causas quedaron en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Género Tigre y la UFI Benavídez.

El operativo policial permitió la aprehensión de 15 personas vinculadas al ataque y al saqueo. Entre los detenidos figuran Víctor Antonio Bordón (55), Mateo Emir Bondioni (18), Lautaro Omar Cubilla (20), Tomás Alejandro Bordón (27), Víctor Ezequiel Bordón (29), Jeremías Oscar Palma (36), Elías Gabriel Palma (24), Gabriela Cecilia Arévalo (47), Elías Elian López (19) y Agustina Adriana Sosa (25). Además, demoraron a cinco menores, cuya situación quedó bajo intervención de la UFI del fuero juvenil de San Isidro.

Las protestas continuaron a la mañana siguiente con nuevos saqueos y gomas prendidas fuego frente al local. Los vecinos reclaman presencia policial y que el dueño del supermercado no regrese al barrio.

Fuente: Infobae