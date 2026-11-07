Así está el cuadro de 8vos de final del Torneo Clausura 2026

La primera ronda del Torneo Clausura 2026 quedó prácticamente saldada y de esta manera, se conocen casi todos los cruces de octavos de final. Solamente resta jugarse Instituto Newell’s este sábado por la noche y Central Córdoba vs. Lanús este lunes, pero el diagrama del cuadro es un hecho. Tanto la Lepra como el Granate, están en ese dibujo.

Las plazas para la segunda etapa de este certamen se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa. Los detalles de todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La ubicación en la que terminan es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata.

En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.

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Fuente: La Nación