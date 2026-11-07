La visita de León XIV a Uruguay: duras definiciones sobre la pobreza y el narcotráfico en una villa y el encuentro con una multitud en el Centenario

Nunca antes un Papa había entrado caminando por varias cuadras a una villa. Y León XIV lo hizo este sábado en su visita al barrio popular Casavalle , en la periferia de Montevideo, donde las balaceras interrumpen el sueño en las noches y donde los vecinos, hoy, lo recibieron en medio de aclamaciones.

"León, amigo, el barrio está contigo!” , gritaban los vecinos, sorprendidos y agradecidos por la escena inédita del Papa recorriendo las calles acompañado por el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

El Papa visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde bendijo las viviendas del programa "Familias de Guadalupe". Antes de eso, León XIV se salió de la agenda prevista para realizar una sorpresiva visita fuera del programa oficial al hogar sacerdotal de las Misioneras de Jesús Eternos Sacerdote , en el límite de los barrios montevideanos Jacinto Vera y Larrañaga.

De acuerdo con El País, varios funcionarios del gobierno de Yamandú Orsi estuvieron en el barrio --muy golpeado por el narcotráfico y el consumo de drogas-- para acompañar la visita papal. Y los vecinos increparon a algunos de ellos . "En mi cuadra la Policía no entra. Lo invito a vivir una semana acá, una semana en mi casa", increpó una mujer al ministro del Interior, Carlos Negro.

La dura realidad que se vive en el barrio también se la transmitieron al Papa tres vecinos que dieron fuertes testimonios: entre ellos, una mujer que desde los ocho años atendió a su madre, sufrió violencia física y sexual y creyó que su vida estaba perdida.

León XIV se tomó de esos relatos para transmitir el mensaje que buscaba dejar: uno con fuertes definiciones sobre la pobreza y el narcotráfico.

"Necesitamos seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano que, al advertir la desgracia ajena, no fue indiferente, sino que se hizo cargo de la vida de su hermano. No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver . No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre, que está sola y es vulnerable", reclamó el Papa.

Y fue más contundente: "Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles . Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida".

Luego de la visita a Casavalle, León XIV participó en un acto con educadores en la Universidad Católica, y posteriormente fue al estadio Centenario, donde dio la misa central de su gira por Uruguay frente a una multitud.

Fuente: Clarín