El gol agónico de Enner Valencia que le dio el título de la Tabla Anual a Boca

En la última jugada del partido, y cuando Rosario Central ya festejaba en su propio estadio, Enner Valencia capturó un rebote en el área, definió y marcó el gol que le dio el título de la Tabla Anual a Boca con el triunfo por 1 a 0 ante Defensa y Justicia.

ENNER VALENCIA METIÓ EL GOL DEL TÍTULO El delantero de Boca aprovechó el error de Borgogno y metió un gol clave para el Xeneize ante Defensa Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E … pic.twitter.com/g33M6fhMLu

La jugada inició desde la izquierda, con un centro largo de Lautaro Blanco que cayó al área del Halcón. Matías Borgogno , el arquero del visitante, no pudo sostener el balón y Lautaro Di Lollo cabeceó para robarlo.

La pelota le quedó a Valencia, que le pegó de primera y convirtió el 1 a 0 para la locura total de los fanáticos en la Bombonera. Un minuto después, e l árbitro decretó el fin del partido y Boca se consagró campeón de la Tabla Anual .

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Fuente: La Nación