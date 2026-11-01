Alerta en Ezeiza por 15 turistas que aterrizaron con síntomas de intoxicación: venían de realizar un crucero que desembarcó en Ushuaia

Al menos 15 turistas extranjeros aterrizaron este fin de semana en el aeropuerto de Ezeiza con s íntomas de intoxicación después de volar desde Ushuaia en vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas , según informó este domingo TN.

La situación obligó a desplegar u n operativo de asistencia en el aeropuerto que comenzó el sábado por la noche, a las 20:30, y se extendió hasta las 2 de la mañana .

Según algunos testimonios, los intoxicados habían desembarcado de un crucero en la capital de Tierra del Fuego previo a tomar el avión rumbo a Buenos Aires.

En Ezeiza fueron atendidos por personal de Sanidad, que les brindó hidratación y asistencia médica . Ocho recibieron medicación, pero ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.

Los turistas afectados son franceses, alemanes, australianos y noruegos , según se pudo saber.

En los últimos días habrían arribado al puerto de Ushuaia dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno , aunque todavía no se pudo determinar en cuál venían los turistas afectados.

Los testimonios recogidos indican que d urante el viaje se entregaron viandas con atún y pollo , por lo que una de las hipótesis apunta a que los alimentos podrían haber generado los cuadros de intoxicación.

El caso se da en medio de un contexto de conflicto. Hace algunos días, las cámaras empresariales de Tierra del Fuego, vinculadas al turismo, el comercio y la hotelería, advirtieron que la situación en el puerto de Ushuaia se volvió un problema para la temporada de cruceros .

En un comunicado, señalaron que los cortes en los accesos registrados el último fin de semana generaron "inconvenientes operativos" y lamentaron que "hasta el momento no existe un plan de contingencia" para afrontar esas situaciones.

El principal temor de las cámaras es que las compañías de cruceros decidan modificar sus rutas. "De persistir la falta de previsibilidad operativa, el Puerto de Ushuaia corre el riesgo de perder recaladas y comprometer su posicionamiento internacional", afirmaron.

Y advirtieron: "Esto podría afectar seriamente su sustentabilidad económica ante un eventual retorno de la administración portuaria a la Provincia, con consecuencias directas sobre la economía local y toda la actividad que genera la temporada de cruceros".

Fuente: Clarín