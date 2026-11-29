La policía tuvo que hacer sesenta allanamientos para poder detenerlo. Se había evadido de un Instituto de Menores y tenía pedido de captura por tres asesinatos y dos intentos de homicidio. Joel Magallanes, alias Mayonesa o Tato, expulsó a balazos a los habitantes de los pisos 4° y 5° de la Torre 13 de Fuerte Apache. Ese sector del complejo habitacional resultó inexpugnable para la policía. Además de su ejército de soldaditos que le avisaba sobre la presencia policial, Magallanes tenía la complicidad de algunos efectivos de la seccional local que lo alertaban cuando se preparaban los procedimientos. Esa comisaría fue intervenida por los funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos bonaerense después de los operativos que terminaron con su muerte.

Fuente: La Nación