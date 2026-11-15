Adiós a la mesa blanca tradicional: el color que será tendencia para decorar la casa en Año Nuevo 2027 por ser más elegante

Durante años, el blanco fue uno de los colores más elegidos para vestir la mesa de Año Nuevo . Sin embargo, para recibir el 2027 , una nueva tendencia propone dejar atrás esa estética tradicional y apostar por el beige arena , un tono neutro que aporta calidez, elegancia y una apariencia más moderna a los ambientes.

Esta tonalidad se destaca por su versatilidad y por la facilidad con la que se integra a diferentes estilos de decoración. A diferencia del blanco puro, permite generar contrastes suaves y combinar materiales naturales, detalles metalizados y elementos de distintas texturas sin recargar el espacio.

La propuesta busca conservar la luminosidad característica de las celebraciones de fin de año, pero con una estética más cálida y sofisticada.

El beige arena es uno de los tonos que mejor representa la tendencia de los colores neutros cálidos en decoración . Su principal ventaja es que aporta una sensación de armonía y elegancia sin llamar demasiado la atención.

A diferencia del blanco tradicional, que suele generar una estética más clásica y formal, el beige permite crear ambientes acogedores y contemporáneos . Además, funciona tanto en mesas grandes como en comedores pequeños.

Otra de sus características es que combina con facilidad con materiales como la madera, el lino, la cerámica y el vidrio . Por eso, no es necesario comprar una vajilla nueva ni renovar todos los accesorios para incorporar esta tendencia.

No hace falta cambiar todos los elementos del comedor para adoptar esta propuesta. Con algunos detalles bien elegidos se puede transformar la mesa y conseguir una ambientación más moderna.

Algunas ideas para incorporar el beige arena son:

La clave está en evitar la acumulación de objetos y mantener una composición equilibrada.

Fuente: TN