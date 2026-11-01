A qué hora se esperan tormentas para este domingo 1° de noviembre en Buenos Aires, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada con clima inestable y lluvias para este domingo 1 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan tormentas durante la mañana, la tarde y la noche , con temperaturas de entre 18°C y 24°C .

Según la información difundida, las probabilidades de precipitaciones serán de entre el 10% y el 40% durante la mañana, entre el 40% y el 70% durante la tarde y entre el 70% y el 100% a la noche .

Como si fuera poco, durante la tarde y la noche regirá una alerta amarilla por tormentas en la Ciudad . Durante estas franjas horarias, se esperan tormentas aisladas de intensidad variable, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del SMN, podrían llegar durante la mañana , cuando se esperan tormentas aisladas y una temperatura de 18°C. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% .

Hacia la tarde y la noche llegarían las tormentas fuertes , con probabilidades de entre el 40% y el 70% , respectivamente. Además, la temperatura alcanzaría un máximo de 24°C y descendería a los 20 hacia el final de la jornada.

Para la semana entrante, la inestabilidad seguiría presente en los primeros días, con lluvias aisladas el lunes y el martes . Sin embargo, las condiciones mejorarían a medida que avance la semana.

Fuente: TN