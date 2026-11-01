Un hombre atropelló a su bebé de un año cuando entraba el auto al garage: el menor permanece internado en terapia intensiva

Un bebé de un año permanece internado en grave estado en la ciudad de Santa Fe después de ser atropellado accidentalmente por su padre mientras ingresaba el auto al garaje de su casa.

El accidente ocurrió este viernes, alrededor de las 3, en una casa ubicada en La Salle al 4374, en el barrio René Favaloro, al norte de la capital provincial. De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor circulaba en un Volkswagen Gol Trend blanco por esa calle, en sentido oeste-este, cuando llegó a su domicilio y comenzó a ingresar a la cochera.

En ese momento, la parte trasera derecha del automóvil embistió al nene. Al advertir lo sucedido, el padre lo subió al vehículo y lo llevó de inmediato al Hospital Iturraspe, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue trasladado por personal del servicio de emergencias 107 al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde quedó internado en terapia intensiva.

Desde el centro de salud informaron que el pequeño ingresó con politraumatismos en el cráneo, el tórax y el abdomen. Entre las lesiones constatadas se encuentra una fractura de cráneo, además de escoriaciones.

Actualmente permanece bajo estricto seguimiento médico y tiene pronóstico reservado. Según precisaron los profesionales, no necesita asistencia mecánica respiratoria.

Tras el accidente intervinieron efectivos de la Comisaría 27ª y especialistas de Accidentología Vial, que realizaron distintas pericias en el lugar para reconstruir la mecánica del hecho.

La causa fue caratulada como accidente doméstico con lesiones graves culposas . Mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio, el bebé sigue internado en el Hospital Alassia con pronóstico reservado.

Fuente: TN