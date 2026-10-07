Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a apostar al amor: los detalles de la reconciliación

Tan solo 24 horas después de que circularan rumores de una posible reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen , de quien se separó en 2022, este martes Nora Colosimo confirmó que efectivamente su hija decidió apostar nuevamente al amor con el padre de sus dos hijos .

“Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob” , fue lo que dijo Karina Iavícoli este lunes en LAM (América TV). Tras sus dichos, la madre de la modelo y de Wanda Nara, actual panelista del ciclo de espectáculos, rompió el silencio. “Yo pregunté y ella me dijo: ‘Mirá, mamá... Sí, yo te autorizo a que lo cuentes”, expresó .

Y continuó: “A mí me parece que cuando uno se separa es cuando conocés a la otra persona. Y ellos son dos muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí ”.

En medio de los aplausos de sus compañeros, quienes celebraron la buena nueva, de Brito quiso saber si estaba contenta. “Muy. La familia nunca se rompió y son muy buenos padres” , completó orgullosa mientras desde la pantalla del estudio compartían una imagen en la que se los podía ver juntos.

Cabe recordar que la historia entre Zaira y el empresario y guía de safaris Jakob Von Plessen comenzó en 2015 de una forma muy poco tradicional, ya que estuvieron seis meses hablando únicamente por teléfono —él estaba instalado en África y ella en Buenos Aires— hasta que finalmente concretaron una cita que selló un flechazo inmediato.

Tras ocho años juntos y dos hijos en común, Malaika y Viggo , la pareja se vio envuelta en un fuerte desgaste a finales de 2021, salpicados indirectamente por el escándalo del Wandagate y los rumores de infidelidades cruzadas, puntualmente versiones que señalaban que Jakob habría encubierto a Mauro Icardi en su encuentro con María Eugenia ‘la China’ Suárez . Aunque intentaron salvar a la pareja, las diferencias se volvieron insostenibles y anunciaron su ruptura definitiva en septiembre de 2022 , un proceso que también incluyó nuevos horizontes sentimentales en el medio, como el posterior romance de la modelo con el polista Facundo Pieres .

Fuente: La Nación