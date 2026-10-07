Tragedia en un club: Una nena de 8 años murió tras caerle un arco mientras hacía patín

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Una nena de 8 años murió después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza cuando un arco cayó sobre ella mientras practicaba patín en el Club Eclipse de General Villegas.

El hecho ocurrió ayer en el gimnasio de la institución. Según informó el Diario Actualidad, la menor se habría enganchado en la red de un arco mientras realizaba la actividad, lo que habría provocado que la estructura se desplomara y la golpeara.

La nena fue trasladada de urgencia a un hospital municipal, pero pese a los esfuerzos de los médicos no pudieron reanimarla.

Tras el accidente, el Club Eclipse decretó un duelo institucional y suspendió todas las actividades deportivas, sociales y administrativas hasta nuevo aviso.

Desde la institución expresaron su profundo pesar por la muerte de la pequeña, integrante de la disciplina de patín, y enviaron sus condolencias a familiares, amigos y profesores.

Además, el club pidió a la comunidad “máximo respeto, prudencia y empatía” hacia la privacidad de la familia en este momento de profundo dolor.

Investigan cómo ocurrió el accidente

A partir de la tragedia se inició una investigación penal para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Desde el Club Eclipse señalaron que se encuentran a disposición de las autoridades y que colaboran con todo lo necesario para esclarecer lo sucedido.