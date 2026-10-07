Bomberos ayudaron a un nene de 2 años que se había metido una obejto de metal en la nariz

NACIONALES





Un nene de 2 años tuvo que ser asistido por personal de Bomberos luego de introducirse una pequeña esfera de metal en una de sus fosas nasales, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió durante la noche del martes en el barrio Patricios. El padre del niño, de 28 años, llegó con su hijo hasta una dependencia de la Subdirección General de Bomberos ubicada en inmediaciones de Julián Laguna al 2300.

Según informaron, el objeto era una pequeña esfera metálica perteneciente a un aro. Ante el pedido de ayuda, los efectivos actuaron rápidamente y aplicaron las técnicas necesarias para retirar el objeto.

El procedimiento se realizó sin causarle lesiones al pequeño, que quedó en buenas condiciones luego de la extracción.

Finalmente, no fue necesario solicitar la intervención de un servicio de emergencias médicas.