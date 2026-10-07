De qué trata la nueva Carrie de Prime Video, la ambiciosa producción que se aleja del clásico de Brian de Palma

Carrie (Estados Unidos/2026). Creación : Mike Flanagan (inspirada en la novela de Stephen King). Elenco: Summer H. Howell, Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Matthew Lillard, Amber Midthunder. Disponible en : Prime Video. Nuestra opinión : muy buena.

Pocas películas como la Carrie de Brian De Palma germinaron tantas imágenes en el imaginario del terror de una generación. Quizás la cabeza giratoria y el vómito verde de Linda Blair en El exorcista, o la subjetiva de Michael Myers en el inicio de la Halloween de Carpenter, pueden jactarse de haber forjado las pesadillas de aquella adolescencia setentosa ávida de adrenalina. Y en Carrie se agrega la letra mítica de Stephen King, publicado entonces por primera vez, logrando un éxito juvenil un poco por casualidad, y anudándose para siempre con la firma de uno de los artífices del Nuevo Hollywood como De Palma.

Era difícil la tarea de Mike Flanagan de volver a Carrie , en parte porque suponía una reinvención de aquellas visiones de Sissy Spacek bañadas en sangre de cerdo luego del fatídico baile de promoción, o asumir el gesto de desmarcarse de ese juego de espejos para hacer otra cosa. Algo que quizás no pudieron o no quisieron algunas de las otras versiones post 2000. Pues bien, esa es la idea del director de Oculus , quien ya metió mano al mundo de King en El juego de Gerald (2017) y Doctor Sueño (2019), y también se apropió de clásicos del terror como La maldición de Hill House y La caída de la casa Usher . Flanagan no hace Carrie tal como la conocemos; hace otra cosa.

De hecho, la nueva Carrie , estrenada en Prime Video en estos días, es la misma historia de Carrietta White y su aislamiento del mundo, pero narrada desde otro lugar. Todo comienza cuando un hombre es aplastado por una legión de pesados ladrillos en una obra pública. Su muerte repentina lleva a la policía a seguir su pasado y descubrir, en la que creían la casa de un soltero, la morada de una familia recluida. Durante toda su vida Carrie (Summer H. Howell) vivió bajo el mandato de sus padres, siguiendo al pie de la letra sus normas, guiada por la obediencia y el temor a Dios. Un poco como en aquella anécdota que Arturo Ripstein convirtió en un recluso melodrama con El castillo de la pureza , aquí también la irónica pureza del encierro ocultaba el abuso, la paranoia y la sumisión. Muerto el padre, Carrie y su madre salen al exterior: la rígida Margaret White (Samantha Sloyan) persiste en su escándalo ante la carnalidad del mundo; Carrie se aventura al colegio, ese mundo compartido en el que los otros pueden ser el infierno y también la salvación.

Así como en Doctor Sueño , Flanagan se desembrazaba de la apropiación que otrora hiciera Stanley Kubrick de la novela de King en El resplandor —causando una furia en el escritor comparable a la de Carrie con el affaire de la sangre de cerdo—, ahora se emancipa con convicción de la película de De Palma. Y lo hace con mejor suerte y astucia que en la secuela del Hotel Overlook. En El resplandor (1980), Kubrick había buscado las raíces humanas y racionales al horror —paradójicamente el alcoholismo y la locura, sembradas de entrada en la puesta en escena— mientras Flanagan intentaba en Doctor Sueño restituir el fantástico; en esta hace otra cosa. ¿Qué queda de la Carrie que conocemos todos, la de la burla humillante de los tampones en los vestuarios y el rostro ensangrentado de Sissy Spacek en la coronación? Quedan ecos de esos hitos del imaginario popular, pero ya no con el peso iconográfico de la venganza eufórica que la telequinesis buscaba canalizar. Ahora no es la anomalía de una madre fanática o la perfidia de compañeritas envidiosas lo que desata el caos, sino un mundo ambiguo e inexplicable al que Carrie descubre como un baldazo de sangre viscosa.

La clave de esta nueva Carrie está en la entrada de esa joven, apartada del mundo y embebida de la literatura —que una vecinita le traficaba en la caseta del correo durante su encierro—, a un mundo donde lo incomprensible —el odio, la violencia, el crimen— es parte de la vida diaria. Uno de los primeros “sustos” de Carrie, que despierta la telequinesis latente en su interior, es el simulacro de una masacre estudiantil que el colegio realiza como entrenamiento y prevención para los alumnos. Acostumbrados a ese horror, ni maestros ni alumnos introducen a esa recién llegada en los códigos de una representación que ella experimenta como realidad. Lo interesante de la idea es cómo Flanagan descubre que el peor sacudón para la ingenua Carrie, acostumbrada sí a los rezos en reclusión y a los castigos maternos, es eso que sus congéneres han asimilado como parte de su rutina adolescente.

En ese paciente retrato de un mundo ominoso, Carrie administra los golpes de efecto con inteligencia para delegar en un concepto más complejo los momentos de mayor tensión. El deseo de venganza que anida en el libro y que logró expresar con un imaginario feroz e inolvidable De Palma en los 70 responde no solo a la reacción de alguien humillado que anhela vindicación —y logra por ello la empatía del lector/espectador— sino al miedo de quienes ven en esa reacción algo incontrolable. Lo que Flanagan vislumbra no es solo el acto individual de una chica ingenua oprimida por una madre fanática y un colegio secundario competitivo y clasista, sino el rechazo encendido de quien mira con ojos nuevos, los mismos que no han naturalizado la humillación y la violencia, un mundo en el que esa forma de horror se ha hecho costumbre.

Fuente: La Nación