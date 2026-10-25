“Ya me desocupé”: los últimos mensajes de la joven asesinada en Córdoba y las sospechas sobre qué pasó antes del asesinato

La investigación por el crimen de Daniela Villalba , la joven de 29 años encontrada muerta en su departamento de Córdoba, se centró en los mensajes de WhatsApp que envió a una amiga la noche del crimen. Los investigadores buscan a un hombre que sería un presunto cliente y que fue captado por cámaras de seguridad saliendo del edificio poco después del último contacto de la víctima.

Entre las 22 y las 23 del lunes 19 de octubre , Daniela mantuvo una conversación con su amiga, a quien esperaba en su departamento, frente al parque del barrio Cofico. “Me voy a ocupar, ya te llamo” , escribió primero, y minutos después agregó: “Ya me desocupé”. La amiga le preguntó si podía ir y Daniela respondió: “Sí, voy poniendo la pava”.

La amiga tardó unos 15 minutos en llegar al edificio. Desde la puerta, le envió varios mensajes: “Bajá”, “estoy abajo”, “contestame”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?”. Ninguno fue respondido.

El último mensaje marcado con doble tilde en el celular de Daniela fue a las 22:49 . A las 23:15 , la amiga volvió a escribirle, pero el mensaje nunca llegó, según informó El Doce .

Desde el entorno de la víctima sospechan que el hombre que estaba en el departamento podría haber estado “en el baño o cambiándose” cuando Daniela envió los últimos WhatsApp, y que el crimen se cometió poco después.

Las cámaras de seguridad captaron a un hombre alto, de gorra y con el pelo un poco largo saliendo del edificio, aunque las imágenes no son del todo nítidas.

Los investigadores lograron seguir su recorrido hasta el centro de Córdoba: el sospechoso habría cruzado el puente caminando con una valija y una alfombra -elementos hallados luego en Sucre y La Rioja- en la mano.

El trayecto continuó por la calle La Tablada y, según fuentes del caso, las cámaras del edificio central de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) habrían registrado su cara con mayor claridad. Esas imágenes serían clave para terminar de identificarlo.

Hasta el momento, el sospechoso no fue detenido y no trascendieron datos sobre posibles allanamientos.

Un dato fundamental que complica la investigación es que el femicida se llevó el celular de Daniela y los peritos no pudieron acceder al dispositivo para obtener información directa.

Fuente: TN