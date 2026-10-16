Xbox tiene nuevo mando: el muy compacto control Nano

Xbox presentó un nuevo mando , el Nano Controller , que según la compañía está diseñado para caber “en cualquier bolsillo y presupuesto”, con un precio internacional de 49,99 dólares y disponibilidad en Argentina a partir de noviembre próximo.

Tiene un diseño más compacto que es más fácil de llevar en cualquier bolsillo, mochila o bolso y también lo hace más adecuado para las manos más pequeñas de los jugadores más jóvenes . De hecho, es más pequeño que la mayoría de los smartphones modernos.

Pero aun con un tamaño más chico, la compañía advierte que mantiene los 18 botones y controles de un mando estándar. El control Nano tiene además una batería recargable (con conexión USB-C) y un botón programable; puede conectarse a la Xbox en forma inalámbrica y también tiene Bluetooth para que se pueda usar en computadoras y smartphones convencionales.

Fuente: La Nación