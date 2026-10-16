Misiones: el inquilino le debía el alquiler, lo atacó con un bisturí y terminó detenida

Una mujer de 32 años fue detenida en Oberá, Misiones, acusada de atacar a un hombre con un bisturí durante una discusión por una deuda de alquiler. La víctima recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió durante la mañana del jueves en una casa ubicada sobre la calle José Hernández al 200, en el barrio Loma Porá.

Según la denuncia, el conflicto comenzó por el atraso en el pago del alquiler de un departamento y terminó con una agresión con un elemento cortante.

Tras recibir un aviso sobre lo sucedido, efectivos de la Seccional Segunda acudieron al lugar y detuvieron a Gabriela Estefanía K., de 32 años. De acuerdo con la información publicada por medios locales, la mujer tenía en su poder el bisturí que habría utilizado durante el altercado.

El hombre, identificado como Egon Arlindo H., fue trasladado al Hospital SAMIC de Oberá, donde recibió asistencia por una lesión defensiva en la mano derecha.

En tanto, la acusada quedó alojada en la Seccional Segunda, a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como lesiones leves por el uso de arma blanca y quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Dos.

Fuente: TN