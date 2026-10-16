El abuelo de Lucio Dupuy evalúa cerrar su fundación tras el escándalo por el caso Loan: “A mí me volvieron a destrozar”

Ramón Dupuy , el abuelo de Lucio, el nene de cinco años asesinado en 2021, declaró este jueves en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y dejó una advertencia que expuso las consecuencias del escándalo para su organización: evalúa cerrar la Fundación Dupuy por la “difamación pública” que sufrió en el último tiempo.

Desde La Pampa y a través de Zoom, Dupuy negó cualquier relación entre su asociación y los 10 acusados de desviar la investigación , quienes —según sostuvo— se hicieron pasar por miembros de la entidad para intervenir en la búsqueda.

“ La Fundación no tiene nada que ver ”, remarcó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Además, explicó que las acusaciones públicas y la polémica en torno a la actuación de los denominados “falsos Dupuy” perjudicaron seriamente el trabajo de la organización, que había creado en 2022 en memoria de su nieto.

Uno de los momentos más contundentes de la declaración estuvo relacionado con las consecuencias que, según denunció, tuvo el caso para la fundación.

Dupuy explicó que la controversia afectó tanto su imagen pública como los recursos destinados a asistir a chicos en situación de vulnerabilidad.

El abuelo de Lucio señaló especialmente las acusaciones que recibió, entre ellas las del exabogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallego . En ese contexto, anticipó que analiza ponerle fin a la entidad.

“ Nosotros no lucramos con los chicos ”, recordó que les reclamó a los abogados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, dos de los imputados en la causa, cuando comenzaron a surgir cuestionamientos por el manejo del dinero y el uso del nombre de la organización.

“A mí me volvieron a destrozar ”, lamentó Dupuy, al describir el daño que sufrió la fundación. También sostuvo que el escándalo tuvo consecuencias concretas, entre ellas la pérdida de una sede que estaba destinada a atender a chicos vulnerados.

Durante su exposición, Dupuy reconstruyó cómo empezó su vínculo con el grupo que viajó a Corrientes tras la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 , en la localidad de 9 de Julio.

Según relató, se enteró del caso por televisión y, después, Cañete le pidió autorización para usar el nombre de la fundación con el argumento de que había chicos abandonados en la zona. El abuelo de Lucio aceptó el pedido, confiando en la información que le habían proporcionado.

El abogado viajó entonces con un equipo de su estudio jurídico, del que también formaba parte Cutaia. Dupuy contó que impulsó una colecta a través de las redes sociales para comprar alimentos y que transfirió 88.000 pesos. Como respaldo de esas compras, aseguró haber recibido fotos.

Sin embargo, afirmó que la situación cambió cuando vio al intendente de 9 de Julio, Sebastián Ynsaurralde, anunciar públicamente que había transferido 2,8 millones de pesos al grupo.

Ese episodio, sumado a las denuncias y acusaciones posteriores, profundizó el conflicto y puso bajo cuestionamiento el nombre de la fundación.

En su declaración, que se extendió durante unas dos horas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, Dupuy negó que los 10 imputados integraran la asociación civil.

Aclaró que no conoce a Laudelina Peña, Leonardo Rubio, Pablo Noguera, Pablo Núñez ni a Nicolás Gabriel “El Americano” Soria. En cambio, reconoció haber tenido contacto con Cañete y Cutaia en el partido bonaerense de General Rodríguez.

Los 10 acusados en este tramo de la causa son Alan Cañete, Elizabeth Cutaia, Nicolás Soria, Pablo Noguera, Valeria López, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Verónica Machuca Yuni, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. La investigación busca determinar las responsabilidades por las presuntas maniobras de sustracción y ocultamiento de Loan y el entorpecimiento de la investigación.

Dupuy insistió en que la fundación no participa en procesos ni investigaciones penales y que su propósito es brindar asistencia a chicos cuyos derechos fueron vulnerados.

La entidad había sido creada después del asesinato de Lucio , por el que Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua.

Para la próxima semana está prevista la declaración del exintendente Sebastián Ynsaurralde , quien deberá aportar detalles sobre las transferencias de dinero realizadas al grupo y su vínculo con los denominados “falsos Dupuy”.

También se espera que Cañete amplíe su declaración indagatoria para responder a los dichos del abuelo de Lucio.

Fuente: TN