Denuncian que alumnos de una escuela crearon imágenes falsas de sus compañeras desnudas con IA y las amenazaron con publicarlas

Un grupo de alumnas del Instituto Pío XII Leonardo Murialdo, ubicado en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, denunció que sus compañeros utilizaron inteligencia artificial (IA) para crear imágenes falsas en las que aparecen desnudas .

Según los testimonios, las fotografías fueron manipuladas a partir de imágenes reales y algunas habrían sido vendidas o difundidas entre estudiantes. La situación generó un reclamo de las familias, que cuestionaron la respuesta de las autoridades escolares.

Las denuncias incluyen situaciones de hostigamiento y amenazas con publicar las imágenes . Las estudiantes también señalaron que los episodios afectaron su tranquilidad dentro del colegio y reclamaron medidas para evitar que se repitan. Según contaron, algunas de las chicas involucradas cursan segundo año y tienen entre 13 y 14 años.

Una de las adolescentes contó en diálogo con TN que los estudiantes les sacaban fotografías y luego las utilizaban para amenazarlas. “Nos hacían un montón de fotos, nos las mandaban por WhatsApp y nos decían que, si nosotras nos ayudábamos con él o esas cosas, las iba a publicar y nos iba a vender”, relató.

Las chicas también describieron el impacto que tuvo la situación en su vida escolar. “ Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan ”, expresó una de ellas.

Además, cuestionaron cómo respondieron las autoridades de la institución. Según su testimonio, llevaron pruebas, pero no quisieron revisar las imágenes ni escuchar los audios que tenían. Las medidas que mencionaron fueron el cambio de curso de los estudiantes señalados y una charla con una psicóloga.

“ Venir un montón de horas al colegio se siente horrible, se siente una amenaza constante . No es lindo para ninguna de nosotras, y menos para unas chicas de segundo que recién entran al secundario”, agregó una de las alumnas. Las estudiantes participaron del reclamo para visibilizar lo ocurrido y pedir respuestas.

Érica, la mamá de una de las alumnas, contó a TN que el caso de su hija había comenzado en 2024. Según relató, la adolescente se enteró de que circulaba una imagen falsa suya después de que la amenazaran para que enviara más fotografías. Las imágenes habrían sido creadas a partir de fotos que las chicas compartían por WhatsApp o publicaban en Instagram.

“Ella se entera de que había una foto de ella porque la amenazan por querer más fotos”, explicó la mujer. “Muchos estudiantes utilizaban las imágenes manipuladas para hostigar a sus compañeras y parte del material se vendía”, sostuvo.

Érica aseguró que acudió a las autoridades de la escuela para pedir una solución. Según su relato, le dijeron que no podían expulsar a los estudiantes señalados y que, como medida, los cambiaron de aula.

El reclamo volvió a tomar fuerza este año, cuando surgieron nuevas denuncias que involucran a otras alumnas. Las familias pidieron que se adopten medidas para proteger a las chicas y evitar que continúen las amenazas y la circulación de imágenes falsas.

Una situación similar generó preocupación días atrás en el Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora , donde estudiantes y familiares se concentraron frente al establecimiento para reclamar respuestas por la creación de imágenes íntimas falsas de alumnas.

Según trascendió a partir de una denuncia, algunos estudiantes habrían utilizado fotografías de sus compañeras para generar imágenes manipuladas en las que aparecían desnudas. Parte del material habría circulado después en sitios pornográficos y otras plataformas digitales.

La protesta alteró la actividad habitual del colegio, mientras se realizaban reuniones entre las familias de las alumnas afectadas, los directivos y representantes de la supervisión educativa. Los presentes reclamaron que se investigara lo ocurrido y que la institución tomara medidas.

Fuente: TN