U2 toca en River 2027: entradas desde $120.000, mapa de ubicaciones y todas las fechas de venta

Después de casi una década, U2 volverá a la Argentina para presentarse el 23 y 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate . Serán dos fechas de The Greatest Show on Earth World Tour , la nueva gira mundial de la banda irlandesa, que tendrá a Beck como invitado especial .

A cinco meses de los conciertos, DF Entertainment dio a conocer el mapa de ubicaciones y los precios de las entradas . Los valores parten de $120.000 y llegan hasta $700.000 , según el sector elegido. Antes de la venta general habrá una preventa para suscriptores de U2.com y otra para clientes Santander Visa.

El estadio estará dividido entre sectores de campo, plateas y las ubicaciones más cercanas al escenario. Todos los valores tienen cargo de servicio adicional.

De acuerdo con el mapa oficial, Gold Circle ocupa el sector central ubicado frente al escenario , mientras que Red Zone aparece sobre uno de sus laterales. Detrás se distribuyen los sectores de campo delantero y campo general.

La primera instancia será exclusiva para suscriptores de U2.com y estará dividida en dos grupos:

Los suscriptores recibirán un código individual para acceder a esta instancia.

Luego comenzará la preventa Santander Visa , el miércoles 21 de octubre a las 10.00 . Los clientes podrán adquirir las entradas en 6 cuotas sin interés .

La venta general se habilitará el jueves 22 de octubre a las 10.00 .

Los conciertos formarán parte de The Greatest Show on Earth World Tour , que comenzará en febrero de 2027. En esta primera etapa latinoamericana también habrá fechas en Ciudad de México y San Pablo.

La gira acompaña a Carnaval de Luz , el nuevo álbum de estudio de U2, y tendrá un repertorio con canciones de distintas etapas de sus cinco décadas de trayectoria.

Fuente: La Nación