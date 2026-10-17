¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó cómo estará el tiempo durante lo que resta del sábado y el domingo. El pronóstico indica que no están previstas nuevas lluvias durante el resto del fin de semana luego de varios días marcados por la inestabilidad.

De acuerdo con el pronóstico, la noche del sábado estará mayormente nublada, aunque no habrá precipitaciones, con una probabilidad de entre el 0% y el 10%. La temperatura será de 12 grados.

El domingo mantendrá condiciones similares, con el cielo nublado y 0% de probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, las temperaturas mínimas rozarán los 7 grados , mientras que las máximas alcanzarán hasta los 15.

La siguiente semana seguirá en la misma sintonía que este fin de semana, con el cielo parcialmente nublado, y temperaturas templadas que irán desde los 22 hasta los 10 grados.

Fuente: TN