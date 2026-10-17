Una estancia de Formosa tenía 19.630 hectáreas: en 1985 destinaron 3700 a una reserva que hoy alberga 550 especies de vertebrados

La estancia El Bagual , en Formosa, estuvo dedicada durante años a la ganadería. Sin embargo, se decidió destinar parte de sus tierras a la conservación de la naturaleza, lo que transformó el lugar en un importante refugio de biodiversidad del norte del país.

El terreno está ubicado en el sudeste de la provincia, a unos 100 kilómetros de la capital de Formosa. En total, el establecimiento tiene una superficie de 19.630 hectáreas, de las cuales 3700 forman parte de una reserva natural privada.

El espacio protegido cuenta con una importante biodiversidad, con 550 especies de vertebrados y más de 560 especies de plantas vasculares registradas, informó Aves Argentinas .

En 1983, Enrique Götz llegó a la estancia El Bagual y decidió cambiar el rumbo del lugar: además de dedicarse a la ganadería, impulsó un proyecto que combinara la conservación ambiental con la producción agropecuaria .

Tan solo 2 años después, en 1985, destinó una de las zonas mejor conservadas de la estancia a la creación de una reserva natural . Mediante esta iniciativa, buscaba proteger los ecosistemas originales de Formosa sin abandonar la actividad productiva en el terreno.

En la actualidad, la reserva abarca cerca del 18% de la superficie total del establecimiento . En 1995, la organización Aves Argentinas se sumó al proyecto para fortalecer las tareas de investigación y protección de la biodiversidad.

A partir de ese momento, el área se transformó en un espacio de referencia para el estudio de la fauna y la flora del Chaco Húmedo, convirtiéndose en uno de los sitios mejor estudiados de la región.

En la reserva es posible encontrar distintos ambientes naturales, como pastizales, humedales, sabanas y bosques. Gracias a esta diversidad, cuenta con una gran variedad de especies animales , entre las que hay algunas amenazadas de extinción.

Algunos de los animales registrados en el área:

Más allá de proteger estas especies, El Bagual cumple una función científica esencial: las investigaciones realizadas en la reserva permitieron desarrollar más de 100 trabajos técnicos y de divulgación acerca de la biodiversidad de la región.

Fuente: TN