Álvaro Pedrera, jardinero: “Este ingrediente casero tras la poda actúa como cicatrizante natural, protegiendo tu planta”

La poda es una tarea clave para mantener sanos los árboles y las plantas , ya que ayuda a controlar el crecimiento, dar forma y eliminar ramas secas o dañadas. Sin embargo, cada corte deja una herida que puede convertirse en puerta de entrada para plagas y enfermedades si no se toman precauciones.

El jardinero Álvaro Pedrera advirtió sobre este riesgo y compartió en sus redes sociales un truco sencillo para cuidar las plantas después de podarlas. Según explicó, “podar es necesario, pero deja heridas en la planta, y eso hace que aumente el riesgo de que aparezcan plagas o enfermedades” .

Pedrera recomendó aprovechar un ingrediente común de la cocina: la canela en polvo . Después de podar, sugirió tomar un poco de canela y espolvorearla directamente sobre los cortes realizados en las ramas.

“La canela en polvo actúa como cicatrizante natural, protegiendo tu planta y ayudando a prevenir infecciones” , explicó el especialista. Esta recomendación se basa en las propiedades antifúngicas del cinamaldehído, un componente presente en la canela.

Algunos estudios científicos demostraron que la canela puede combatir ciertos hongos que afectan a distintas especies vegetales. Además, investigaciones sobre el aceite esencial de canela señalaron que puede inhibir el crecimiento de hongos y levaduras.

A pesar de sus beneficios potenciales, no existen estudios que confirmen que la canela en polvo, aplicada directamente sobre los cortes de poda, tenga un efecto antifúngico comprobado en todas las plantas. Las investigaciones más cercanas utilizaron filtrados acuosos de canela en plantas de tomate, no la canela de cocina espolvoreada.

Por eso, aunque este truco puede ayudar, no reemplaza los cuidados esenciales que toda planta necesita tras la poda.

Para evitar daños y favorecer la recuperación de las plantas, Pedrera y los especialistas recomiendan:

La canela puede ser una aliada tras la poda, pero el éxito en el cuidado de las plantas depende de una combinación de buenas prácticas y atención a sus necesidades específicas.

Fuente: TN