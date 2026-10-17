Graves inundaciones en Ciudad del Este: murió una mujer, hay más de 1200 evacuados y crece la preocupación por nuevas lluvias

Las graves inundaciones que afectan a Paraguay dejaron más de 1200 evacuados. Una de las zonas más comprometidas es Ciudad del Este , donde una mujer murió, cientos de familias tuvieron que abandonar sus casas por el avance del agua y permanecen alojadas en refugios improvisados.

Desde el barrio San Rafael, el

En algunos sectores, el agua llegó a profundidades de hasta 15 metros . La situación es especialmente complicada en las zonas bajas, donde los ríos y arroyos desbordaron y dejaron viviendas completamente inundadas.

La emergencia ocurre en la región de la Triple Frontera , compartida por Paraguay, Argentina y Brasil, en medio de la preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño , que puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales.

En rigor, el pronóstico anticipa nuevas tormentas de moderada a fuerte intensidad a partir del martes en Paraguay y el sur de Brasil.

La principal preocupación es que las precipitaciones se produzcan sobre una cuenca que ya se encuentra saturada , lo que podría provocar nuevos desbordes y complicar las tareas de asistencia.

En ese contexto, la situación del sistema hídrico de Itaipú también forma parte del seguimiento de las autoridades ante el aumento del caudal de agua en la región.

Las inundaciones en Paraguay ya dejaron una víctima fatal. Ana María Silvero, una mujer de 58 años, murió el lunes 12 de octubre luego de que su vivienda se derrumbara por el desmoronamiento del terreno provocado por las intensas lluvias en el barrio Pablo Rojas, en Ciudad del Este, a orillas del arroyo Acaraymí.

El hecho ocurrió cerca de las 10.20, cuando la estructura de madera cedió y quedó atrapada entre los escombros.

Según el relato de su hija, Dora Benítez, la mujer había salido unos minutos para compartir unos mates con una vecina cuando ocurrió la tragedia. Los vecinos la rescataron de entre los restos de la vivienda y la trasladaron a un hospital de la zona, pero llegó sin signos vitales.

Tras el episodio, las autoridades reiteraron la preocupación por la situación de las familias que viven en zonas vulnerables, ante la persistencia de las lluvias y la crecida de los cursos de agua.

En medio de la emergencia, una mujer contó a TN que tuvo que abandonar la vivienda que alquilaba y refugiarse con su familia en la iglesia de San Rafael.

“ Tengo un niño que tiene un trasplante. Ya no puede estar más aquí” , explicó. Según relató, su hijo fue intervenido en Brasil y necesita continuar con controles médicos periódicos.

La familia tiene una casa en Asunción , a unas cinco horas de distancia, pero no cuenta con dinero para trasladar sus pertenencias.

“ Lo único que pido es un flete. No pido más nada” , expresó entre lágrimas.

La mujer consiguió un transportista que aceptó realizar el viaje por 1.500.000 guaraníes , pero aseguró que no tiene efectivo para pagarlo.

“Yo no quiero que me den a mí el dinero. Que le paguen al señor del flete para poder irnos”, pidió.

Mientras tanto, las familias evacuadas esperan que el agua retroceda, aunque el pronóstico de nuevas lluvias mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus hogares.

Fuente: TN