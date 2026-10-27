Vuelven las lluvias a Buenos Aires: para qué día se esperan las tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que vuelve el mal tiempo al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) esta semana.

Según indicaron, para la tarde y la noche de este miércoles 28 se prevén hasta 40% de probabilidades de tormentas aisladas con una máxima de 22 grados y una mínima de 13.

A su vez, en la madrugada del jueves las probabilidades de tormentas aisladas aumentan hasta un 70% con una mínima de 14 grados. Durante la mañana y la tarde habrá hasta 40% de posibilidades de chaparrones con una máxima de 22 grados. En la noche ya no se prevén precipitaciones.

Fuente: TN