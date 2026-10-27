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Vuelven las lluvias a Buenos Aires: para qué día se esperan las tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Redacción CNM octubre 27, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que vuelve el mal tiempo al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) esta semana.

Según indicaron, para la tarde y la noche de este miércoles 28 se prevén hasta 40% de probabilidades de tormentas aisladas con una máxima de 22 grados y una mínima de 13.

A su vez, en la madrugada del jueves las probabilidades de tormentas aisladas aumentan hasta un 70% con una mínima de 14 grados. Durante la mañana y la tarde habrá hasta 40% de posibilidades de chaparrones con una máxima de 22 grados. En la noche ya no se prevén precipitaciones.

Fuente: TN


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