“Van a tener que hacerse responsables”, la mamá del bebé que murió porque lo golpeó una palta apunta contra la municipalidad de Quilmes

El jueves al mediodía Giuliana acababa de dejar a su hijo del medio, de cinco años, en el Jardín de Infantes 949, en Quilmes. Con su bebé en brazos, que tenía de apenas 12 días, aprovechó para presentarlo ante las otras mamás. Fueron apenas unos minutos más “haciendo puerta”, como se dice entre padres y madres frente a los colegios.

Cuando estaba pidiendo el Uber para volver a casa, sintió un golpe en el brazo. Pensó que le habían tironeado del codo para saludarla. Pero alguien más dijo: “Cayó una palta” . Giuliana se alegró de que no le hubiera pagado a su bebé. Pero miró de nuevo y la escena pasó a la tragedia .

Casi cuatro días de agonía después, y una operación de tres horas que finalmente terminó con el diagnóstico de muerte cerebral, Lucas murió . La palta que cayó desde unos 10 metros de altura le provocó múltiples fracturas de cráneo y una serie de hemorragias . En la puerta de la casa velatoria, su mamá le dijo a Clarín que va a ir contra el municipio para pedir Justicia por su hijo recién nacido.

“Tenemos los expedientes del colegio pidiéndole el año pasado a la Municipalidad que corten el árbol . Después de que Lucas murió, lo cortaron a escondidas”, dice a Clarín el tío del bebé. “Ya había habido un reclamo por un papá al que le cayó una palta y lo desmayó. A otros chicos les pasó cerca” , sigue.

“Lucas no tenía sangre pero se retorció y empezó a llorar de repente. Ahí la mamá se dio cuenta de lo que había pasado y casi se desmaya. Le tuve que agarrar al bebé” , cuenta a este diario otra mamá, que fue testigo de ese golpe. Inmediatamente, otras madres empezaron a golpear desesperadamente la reja y la puerta de la institución, que ya estaba cerrada porque habían entrado todos los chicos, mientras otras llamaban al SAME.

“La ambulancia, que para a tres cuadras del jardín, tardó 20 minutos en llegar. Y cuando vinieron dijeron que no tenían cómo ayudar a un bebé, así que lo terminamos llevando en un auto particular al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes”, describe.

La madre de Lucas apunta a quienes debían resguardar el espacio público, y corre del foco a las autoridades del colegio.

"No vinieron a podar antes para evitar esto. Desde 2025 que están pidiendo que corten ese árbol. Estando en el colegio han caído paltas al ingreso y a la salida. Hemos hablado con los directivos por esto, y ahora el municipio lo único que hizo fue pasarme a una psicóloga que me preguntó cómo estaba mi hijo cuando ya estaba muerto", marca Giuliana Gómez. "Nadie más me llamó. Van a tener que hacerse responsables".

El árbol está en la vereda del Jardín de Infantes N° 949, y sus ramas dan justo hacia la reja de ingreso, sobre Conesa 385. Por eso, antes de la presunta poda que denuncias como tardía, las autoridades cambiaron el acceso, que ahora es por Mitre.

De parte de la familia, Clarín accedió al expediente que el jardín inició en la Municipalidad de Quilmes para pedir por ese mantenimiento. Con un código de trámite a nombre de Analía Verónica Pavón, se solicitaba la "extracción de un árbol en calle Conesa 385".

Con fecha del 8 de agosto de 2025, se especificaba que se referían al que estaba en el ingreso al jardín. En otro documento, también se ve el número de legajo del trámite, 38329, que ingresó ese día a las 13.06 a la Mesa de Entradas de la Municipalidad.

“Mi hermana había dejado a su nene más grande solo en su casa, entonces se despidió rápido de las otras mamá y agarró el celu para pedir el coche para volver. Estaba otra mamá con ella cuando sintió el golpazo, justo en el brazo donde tenía al bebé”, cuenta Yamila, hermana de la madre del bebé fallecido.

“ La ambulancia demoró un montón y justo llegó al mismo tiempo que la expareja de mi hermana, el padre del nene del medio que había entrado recién al jardín”.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 9 de Quilmes, que caratuló la causa como "homicidio culposo". Desde la fiscalía detallaron a Clarín que "se inició una causa por prima facie por averiguación causales de muerte".

El bebé muerto llevaba únicamente el apellido de su madre, Gómez, porque no estaba claro quién era su papá. Pero esa ex pareja de Giuliana, y padre de su hijo del medio, es quien, al ser Policía, fue llamado en el momento.

“La ambulancia y la ex pareja de Giuliana ayudaron abriendo paso para llegar a la clínica. Yo iba teniendo al bebé y le ponía la mano fría en la nuca para que llorara, porque por momentos se callaba y parecía lo peor. Llegó muy grave a la guardia” , cuenta esa mamá que asistió a Lucas en los primeros minutos.

"Después de la cirugía, en la que habían logrado frenar la hemorragia, el sábado a la noche la llamaron a mi hermana y le avisaron que en la tomografía estaba todo mal. La neurocirujana dijo que el bebé estaba con muerte cerebral . Que había que despedirse. El domingo la vuelven a llamar y le avisaron que Lucas había fallecido", recuerda Yamila.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín