Valeria del Mar tendrá 1480 luminarias led antes de fin de año

ZONALES

La renovación del alumbrado público ya comenzó en Valeria del Mar y contempla la colocación de 1.480 luminarias LED, con el objetivo de completar los trabajos antes de fin de año.





“Ya cumplimos con Ostende y por eso este año seguimos con Valeria del Mar, para continuar el año que viene con lo que queda de Pinamar. La idea es avanzar de manera sostenida hasta completar la renovación del alumbrado público en toda la ciudad”, señaló el intendente Juan Ibarguren.





Las primeras intervenciones se realizaron en calles de alto tránsito, como Arcachón y Corbeta Agradable, y en sectores que presentaban menor nivel de iluminación, como Spiro y El Cano.





En las próximas etapas, los trabajos continuarán en las cercanías de plazas, escuelas y otros espacios de uso cotidiano, para seguir mejorando la iluminación y las condiciones de seguridad en distintos sectores de la localidad.