El Motoasado arranca hoy en General Madariaga y celebra 10 años con más de 3.000 motos y participantes de Chile y Paraguay

MADARIAGA





General Madariaga vuelve a convertirse desde hoy en punto de encuentro para miles de motociclistas con el comienzo de una nueva edición del Motoasado, que este año celebra sus 10 años de historia con una convocatoria que trasciende las fronteras de la Argentina.

El evento se desarrollará desde este viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre en el predio de la Fiesta del Gaucho y sus organizadores esperan la llegada de más de 3.000 motos durante las tres jornadas.

La edición aniversario tendrá además un condimento especial: entre los participantes confirmados hay motociclistas provenientes de Iquique, Chile, además de grupos de Paraguay y Mendoza, que se sumarán a visitantes de distintos puntos del país.

La llegada de participantes desde otros países marca el crecimiento que tuvo el Motoasado durante sus diez años y consolida a General Madariaga como escenario de uno de los encuentros moteros de mayor convocatoria de la región.

Durante el fin de semana habrá música en vivo, gastronomía, acampe, actividades, la tradicional caravana de motos y el sorteo de cuatro motos 0 kilómetro.

La programación comienza este viernes

El viernes será la única jornada con entrada paga y tendrá como principal atractivo la presentación de Bersuit Vergarabat. Los espectáculos comenzarán a las 19 con El Rejunte, mientras que Bersuit se presentará a las 22. La noche continuará con Max Trío.

La entrada anticipada tiene un valor de $20.000 y en la puerta del predio costará $30.000. Quienes hayan adquirido previamente la rifa del Motoasado podrán ingresar sin pagar un adicional.

El sábado 3 la entrada será libre y gratuita. Habrá actividades desde la mañana, paseo gastronómico, acampe, juegos, espectáculos y la tradicional caravana de motos.

La programación musical comenzará a las 14 con Trifásicos en Línea y continuará a las 18 con Exodus Reggae Music. A las 20 será el turno de Prisma Pink Floyd Experience y a las 22.30 se presentará Fede Moura con su tributo a Virus. Luego actuarán Mambo Méndez y, a las 00.30, La Morocha Lu.

El domingo 4 también tendrá acceso libre y gratuito y será la jornada de cierre, con la participación de Jirón Gaucho de Madariaga, Lejendarios 70 y el tradicional sorteo, previsto para las 15.30.

Durante el sábado y el domingo, además, quienes concurran podrán colaborar con alimentos no perecederos que serán destinados a merenderos de General Madariaga.

Con una década de historia, miles de motociclistas y una convocatoria que este año incorpora visitantes de Chile, Paraguay y diferentes provincias argentinas, el Motoasado inicia hoy una nueva edición que busca convertirse en una de las más convocantes de su historia.

Toda la información sobre el evento, la programación, las entradas y las novedades se encuentra disponible en www.motoasado.com.