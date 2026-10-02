Se grabó manejando a 140 km/h y chocó contra un poste de luz en Escobar: admitió que había consumido alcohol y marihuana

Un joven de 20 años se filmó mientras manejaba a 140 kilómetros por hora por una calle de Escobar y terminó chocando contra un poste de luz. Luego admitió que había tomado alcohol

El violento accidente ocurrió en la madrugada del domingo 27 de septiembre, en la localidad de Loma Verde, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Boote y El Jacarandá. El conductor, identificado como Tomás Valentín Olcese , circulaba en una Jeep Renegade junto a otro joven, Santiago Enrique Sacavini , también de 20 años.

En las imágenes se observa cómo la camioneta avanza a gran velocidad y sobrepasa a otros vehículos.

Al llegar a una curva, el conductor perdió el control, se fue hacia la banquina y terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico. La secuencia también quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

La camioneta quedó completamente dañada: se desprendió la rueda delantera izquierda, el frente sufrió importantes deformaciones y también quedó destruido parte del lateral. Además, el impacto provocó daños en otros elementos del lugar y en el ingreso a un complejo deportivo.

Los dos ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital provincial Enrique Erill. El conductor sufrió un corte en la ceja que requirió dos puntos de sutura, mientras que su acompañante no tuvo heridas de gravedad.

Horas después del accidente comenzó a circular un audio de WhatsApp atribuido al joven que manejaba. Allí contó cómo había ocurrido el choque.

“Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto” , relató. Además, reconoció que regresaban de un cumpleaños y que había consumido alcohol y marihuana antes de ponerse al volante. “Estaba medio escabio” y “había fumado un par de porros”, se lo escucha decir en el mensaje.

El caso quedó en manos de la UFI N°5 del departamento judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco. La causa fue iniciada por lesiones culposas.

Fuente: TN