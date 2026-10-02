La Justicia avanza con las indagatorias a los imputados por el derrumbe de Parque Patricios: cómo sigue la causa

En el marco de la causa que investiga el derrumbe ocurrido en el Complejo Habitacional “Estación Buenos Aires”, Sector 2 , en el barrio porteño de Parque Patricios , comenzaron las indagatorias a los imputados, después de que las citaciones debieran reprogramarse por compromisos personales de algunos de los acusados. Uno, por ejemplo, no pudo concurrir porque se encontraba fuera del país, mientras que otros directamente pidieron postergar su comparecencia ante la Justicia.

El inicio de esta etapa procesal se produjo después de que la Fiscalía considerara configurado el grado de sospecha necesario para avanzar con las declaraciones. Sin embargo, la ausencia y las solicitudes de postergación derivaron en que varias citaciones debieran fijarse para nuevas fechas.

Según supo Infobae, la Justicia porteña convocó inicialmente a 21 personas a declarar en el marco de la investigación por el colapso del complejo, en una serie de audiencias programadas para los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2026. La fiscal del caso, María del Rosario Selvatici, firmó la resolución y había advertido que quienes no se presenten podrían ser conducidos por la fuerza pública.

Entre los citados figuraron Rudi Guido Boggiano Leupolt, Carlos Rubén Bertrán, Gervasio Ruiz de Gopegui, Néstor Raúl Caputo, Diego Gastón Florines, Martín Cittadini, Elcira Alicia Taylor, Carlos Alberto Rochi, Roberto Daniel Lamanna, Monica Fabiana Rzepa, Jorge Alberto Velcheff, Julio Momo, Juan Pablo Linares, Cristian Andrés Tejía, Roberto Alfredo López Menéndez, Néstor Osvaldo Speziale y Mariano Travaglia, entre otros.

Sin embargo, el trámite sufrió retrasos y la Fiscalía debió reprogramar las declaraciones de algunos de los imputados.

El primer detonante de la reorganización del cronograma se dio después de que la defensa de Boggiano Leupolt indicara que su cliente se iba a encontrar fuera de Argentina y que regresaría al país el miércoles 28 de septiembre. En consecuencia, la fiscal dejó sin efecto la audiencia originalmente fijada para el 16 de septiembre a las 09:00 y convocó a Boggiano Leupolt para el 25 de septiembre pasado a las 10:00 .

El mismo letrado, que representa a Néstor Raúl Caputo -otro de los imputados- dijo que su defendido se hallaba en la ciudad de Tandil el día de la citación. Pese a eso, la fiscal no concedió y le otorgó al abogado un plazo de 24 horas para acreditar documentalmente tanto la presencia de Caputo en esa ciudad como las razones concretas que le impedirían trasladarse a declarar en forma presencial.

El segundo bloque de reprogramaciones fue impulsado por otro abagod defensor, quien alegó que al momento de notificarse de las convocatorias ya se encontraba viajando hacia Ushuaia por compromisos profesionales previos, con regreso previsto para el sábado 19 de septiembre.

La fiscal hizo lugar al pedido y dejó sin efecto las citaciones de seis imputados: Ruiz de Gopegui , Mongiat , Florines , Velcheff , Taylor y Lamanna . Los tres primeros debieron comparecer este miércoles 30 de septiembre a las 09:00 . Velcheff, Taylor y Lamanna fueron citados ayer a la misma hora. El resto de los imputados mantuvieron sus citaciones originales.

Ante este escenario, la querella encabezada por el abogado Fernando Burlando anunció que presentará un pedido formal ante la Fiscalía para que se adopten medidas urgentes que garanticen que los imputados permanezcan a disposición de la Justicia.

El reclamo apunta a que se evalúe la restricción de salida del país para los imputados y la adopción de medidas cautelares patrimoniales, incluida la inhibición general de bienes, con el objetivo de preservar el patrimonio que eventualmente deba responder por los daños ocasionados.

“Después de más de seis meses del derrumbe y mientras cientos de damnificados continúan soportando sus consecuencias, el avance de la investigación debe estar acompañado por medidas concretas que garanticen la sujeción de los imputados al proceso y eviten que una eventual responsabilidad patrimonial pueda verse frustrada”, indicó la querella.

Paralelamente, la Fiscalía resolvió que la investigación continuará mientras se encuentre pendiente de resolución el planteo de incompetencia formulado en la causa, lo que mantiene en curso las medidas de instrucción pese a esa cuestión procesal sin definir .

Burlando anticipó que formalizará el pedido de estas medidas y continuará impulsando la investigación para que se determinen las responsabilidades correspondientes y se resguarden los derechos de los damnificados.

Cerca de las 5 de la madrugada de ayer, unos 200 vecinos del complejo “ Estación Buenos Aires “, del barrio de Parque Patricios, se vieron afectados por el derrumbe de un patio interno sobre las cocheras del subsuelo : unos 65 autos quedaron sepultados.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad , el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad , además de dotaciones de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas. No se registraron heridos ni personas atrapadas.

En el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros . El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos.

La fiscal Selvatici , titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició una investigación por el delito de estrago .

Fuente: Infobae