Una nena de 3 años fue atacada por un pitbull y podría perder un ojo

NACIONALES





Una nena de tres años fue atacada por un perro pitbull durante la noche del viernes en General Taboada, Santiago del Estero, y debió ser trasladada de urgencia a la capital provincial debido a las graves lesiones que sufrió en la cabeza.

Según informó el medio local El Liberal, el animal pertenecía a un vecino y habría ingresado al patio de la vivienda de la familia. Allí atacó a la menor y le provocó heridas en el cráneo y el rostro.

Tras el episodio, la familia pidió asistencia y la niña fue trasladada al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), en la ciudad de Santiago del Estero, para recibir atención de mayor complejidad.

De acuerdo con la información difundida, las lesiones son de consideración y existe riesgo de que la menor pierda uno de sus ojos. Los médicos habían previsto su ingreso al quirófano a las 8 para realizarle una cirugía.

Otro ataque que vuelve a encender la alarma

El episodio se suma a otros ataques protagonizados recientemente por perros de esta raza en distintas provincias.

A fines de septiembre, una jubilada de 82 años fue atacada por un pitbull en Villa Allende, Córdoba. La mujer sufrió fracturas y distintas lesiones en las piernas y debió ser auxiliada por vecinos, que intervinieron para detener al animal después de que escapara de la vivienda de sus dueños.

En ese caso, además, el perro tenía antecedentes: en mayo de 2024 había atacado a una mujer de 60 años y también había mordido a su propio dueño. Después de ese episodio, el animal fue judicializado y posteriormente restituido a sus propietarios.

En las últimas semanas también se registraron ataques de perros a menores en Tucumán y Córdoba, algunos de ellos con consecuencias graves.

El caso de General Taboada continúa bajo seguimiento mientras la niña permanece internada y recibe atención especializada por las heridas sufridas.