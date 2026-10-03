Inglaterra goleó a Croacia de visitante en un marco singular: el estadio debía estar vacío, pero se llenó de niños por una exención otorgada por la UEFA

La historia comenzó el 23 de marzo de 2025, en el Stade de France, de París. Allí, Francia venció por 2 a 0 a Croacia, cuyo público protagonizó escenas de descontrol, con fuegos artificiales y objetos lanzados hacia el campo de juego. La UEFA fue implacable: dos partidos de suspensión sin público (de visitante y de local). Había cumplido uno, hace unos días, en su visita a República Checa, adonde no desplazó hinchas. Le tocaba este sábado recibir a Inglaterra. ¿Qué hizo? Programó el partido en un pequeño estadio de Rijeka, al borde del Mar Adriático, y recurrió a un vacío legal para poblarlo de una manera original: con grupos de menores de 14 años de la zona, que llegaron acompañados por tutores. De esa manera, unos 6000 niños espectadores le dieron color a este encuentro correspondiente a la Nations League.

Sin embargo, lo que ocurrió dentro del campo de juego no produjo alegría en los niños croatas ansiosos por ver a sus héroes, entre ellos, el inagotable Luka Modric, capitán y titular a sus 41 años. Inglaterra, con sus figuras en un altísimo nivel, fue impiadoso con un rival pasivo y errático. Fue 7-0 para los británicos, pero pudo ser más abultado.

Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron un suplicio para los croatas y un verdadero concierto de los ingleses liderados por Harry Kane. Justamente el goleador de Bayern Munich fue el encargado de abrir el marcador a los 7 minutos gracias a una asistencia de Bellingham, tras un grosero error de Gvardiol en la salida.

A los 21 minutos, Inglaterra volvió a pegar. Un centro pasado de Bukayo Saka hacia Anthony Gordon, que controló mal, pero desarticuló a su marcador y pudo dar el pase al medio para que Bellingham , en el área chica, punteara la pelota al gol.

Los defensores croatas se miraban incrédulos. Pero Inglaterra siguió enfocado y llegó al tercer tanto cuando un centro pasado de Jarell Quansah encontró el cabezazo certero de Gordon .

La única reacción de Croacia fue una acción individual de Kovacic , que erró un gol increíble cuando definió con el arco libre. Pero ni siquiera eso le salió al conjunto dirigido por Slaven Bilic, que se hizo cargo tras el Mundial en reemplazo del histórico Zlatko Dalic.

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Inglaterra tomó nota del susto y volvió a pisar el acelerador. El quede desbordó por la izquierda fue Bellingham y esta vez el que pisó el área chica y definió fue Saka . Los ingleses se repartían gritos y los croatas no podían creer la superioridad ejercida por sus rivales.

La segunda parte no vio modificarse un ápice el desarrollo. Inglaterra parecía controlar todo en velocidad crucero. Y cada tanto, lastimaba. A los 8 minutos, Saka metió un pase profundo para Anderson que cruzó el centro para que Kane -cuándo no- empujara la pelota al gol con esfuerzo, arrojándose al piso.

El sexto llegó gracias a un regalo de Stanisic, que quiso cruzar un pase en defensa y se la puso en el pecho a Saka, que solo frente al arquero definió sin problemas. Y el séptimo, obra de Morgan Rogers, que había ingresado minutos antes.

Inglaterra mantuvo la seriedad y el dominio durante los 90 minutos (ni una cargada, ni una burla, ni un gesto de más). Croacia transitó como pudo, no recurrió a la violencia ni se mostró impotente. Más bien, se refugió en la resignación ante los 6000 chicos a los que no les importó demasiado el resultado y vivieron una experiencia única y, acaso, irrepetible.

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Fuente: La Nación