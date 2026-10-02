Una mujer le robó el DNI a su exjefa, pidió créditos a su nombre y terminó detenida

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Una denuncia por el robo de un DNI terminó destapando una presunta maniobra de estafa financiera en Santa Fe.

Por el hecho, detuvieron a una mujer de 37 años acusada de haber robado el documento de su exjefa y de utilizarlo para solicitar créditos y realizar operaciones financieras a su nombre.

La denuncia que dio inicio a la investigación fue presentada por la presunta víctima, quien aseguró que su exempleada doméstica le había robado el DNI.

A partir de ese dato, los investigadores siguieron el recorrido del documento y detectaron movimientos que lo vinculaban con distintas entidades crediticias.

Según indicaron fuentes cercanas a la causa a Aire de Santa Fe, el documento de la denunciante habría sido utilizado para gestionar préstamos y concretar otras operaciones financieras fraudulentas.

El análisis de la documentación aportada por las entidades crediticias permitió a los investigadores avanzar sobre la identidad de las personas que estarían involucradas en las maniobras.

Así, la investigación terminó señalando a dos mujeres como presuntas responsables de las operaciones. La principal sospechosa fue identificada como P. D. G., quien quedó a disposición de la Justicia.

Dos allanamientos y varias pruebas secuestradas

Con los elementos reunidos, la Sección Delitos Calificados de la PDI Región 1 realizó dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos fueron realizados bajo la supervisión de la Fiscalía N.º 1, a cargo del fiscal Marcelo Nessier, y con una orden del Juzgado de Primera Instancia local.

Durante los operativos, los agentes encontraron y secuestraron documentación y tarjetas bancarias pertenecientes a distintas personas, además de un teléfono celular.

El dispositivo será sometido a una pericia para determinar si contiene información relacionada con las operaciones investigadas y establecer cómo se concretaron las presuntas estafas.

La causa continúa bajo investigación y, por el momento, la mujer quedó vinculada a una causa por hurto simple y estafa. Los investigadores buscan determinar el alcance de las maniobras, cuántas personas pudieron haber sido afectadas y qué rol tuvo cada una de las sospechosas.