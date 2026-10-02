Contrató a un albañil por Facebook, denunció una obra “desastrosa” y una estafa de millones de pesos

ZONALES





El sueño de construir la casa propia terminó convertido en una pesadilla para una familia de Mar del Plata que contrató a un albañil a través de Facebook. Según relató la damnificada, el hombre la convenció con fotografías de trabajos anteriores y un presupuesto que parecía conveniente, pero la obra terminó con graves problemas y una pérdida económica que, de acuerdo con su denuncia, alcanzó los 4 millones de pesos.





La mujer contó que junto a su marido habían comprado un terreno en Santa Celina y que en noviembre publicó en Facebook que buscaban un albañil de confianza. Fue entonces cuando se contactó con ellos un hombre identificado como Lucas T.





“Me pasó los datos y ahí empezó la mentira: me mandó fotos de antecedentes de trabajos, cosas incomprobables, que tampoco me puse en verificar, pero inspiraba confianza”, relató la mujer. Según su testimonio, el contratista se mostraba amable y trabajador, características que terminaron generando confianza en la familia.





En diciembre comenzaron los primeros trabajos, que incluían el cerramiento del terreno, de aproximadamente 20 por 30 metros, mediante un alambrado y la construcción de un pozo ciego. Sin embargo, el resultado de esa primera etapa generó fuertes cuestionamientos por parte de la familia.





“Me cerró el terreno de 20 por 30 metros pero me hizo tal desastre que terminé echándolos”, recordó la damnificada.





A pesar de esa primera experiencia, la familia volvió a contratarlo para realizar otras tareas. El albañil habría ofrecido presupuestos bajos y, según el relato, posteriormente solicitaba dinero para adquirir materiales que supuestamente compraba en un corralón conocido.





Entre los trabajos posteriores se encontraban la construcción de un pozo ciego, un desagüe y un deck. Pero nuevamente surgieron problemas y, de acuerdo con la mujer, las obras terminaron provocando inconvenientes en la vivienda.





“El problema era que te presupuestaba muy barato. Y te iba pidiendo plata para los materiales, te decía que los compraba en un corralón conocido”, señaló. Luego agregó: “Cuando terminó todo, nos enteramos que nunca habíamos ido. Y comprobamos otra vez que su trabajo era un desastre porque se me inundó la casa”.





La damnificada aseguró además que el contratista habría dejado otras personas afectadas en situaciones similares. Incluso reconoció que, antes de advertir la magnitud del problema, ella misma lo había recomendado a un compañero de trabajo.





“Lo peor y hasta el día de hoy me arrepiento, es que al principio lo recomendé a un compañero de trabajo”, sostuvo. Según afirmó, esa otra familia habría perdido entre 3 y 4 millones de pesos.





A partir de entonces, la mujer aseguró que comenzaron a investigar y que encontraron otros testimonios de personas que también habrían contratado al mismo hombre. “Después comenzamos a investigar y a una señora de Buenos Aires la estafó de la misma manera en unos 5 millones de pesos. Dejó un tendal”, afirmó.





La mujer también manifestó que conoce el lugar donde reside el contratista y que, aunque considera difícil recuperar el dinero perdido, el objetivo principal de hacer público el caso es advertir a otras personas.





“No le vamos a poder sacar un peso, pero no queremos que otros caigan como nosotros”, concluyó.