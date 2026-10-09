Una familia necesita más de $1 millón para viajar durante el fin de semana largo de octubre

ZONALES





Una familia tipo necesita disponer de $1.072.600 en promedio para viajar por Argentina durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, una cifra equivalente al 53% de un salario promedio. Así lo indica un informe del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que advierte sobre una leve pérdida del poder adquisitivo para hacer turismo.





El estudio señala que, entre octubre de 2025 y octubre de 2026, la capacidad de los salarios para afrontar los gastos turísticos se redujo un 4,2%. Aunque los ingresos aumentaron, no alcanzaron a compensar la suba de los costos de viajar.





El relevamiento contempla los gastos de traslado en micro y alojamiento para una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos niños. No incluye comidas, compras ni actividades recreativas, por lo que el presupuesto total de las vacaciones podría ser mayor.





¿Cuánto cuesta viajar a la Costa Atlántica?





Entre los destinos de la región, Mar de las Pampas presenta un costo estimado de $1.069.567, mientras que en Ostende el presupuesto asciende a $853.947. Para Villa Gesell, el cálculo es de $825.278.





En otros destinos de la costa bonaerense, el informe estima $790.657 para Mar del Plata, $770.943 para Miramar, $820.625 para Necochea, $712.197 para San Bernardo del Tuyú, $700.269 para Mar de Ajó y $680.737 para San Clemente del Tuyú.





En todos los casos, los valores corresponden al transporte y al alojamiento de una familia tipo durante el fin de semana largo.





Los destinos más caros y los más accesibles





El estudio ubica a San Carlos de Bariloche como el destino más costoso entre los relevados, con un presupuesto estimado de $2.224.355. Le siguen San Martín de los Andes, con $2.113.318, y Puerto Madryn, con $1.794.535.





En el otro extremo, San Antonio de Areco registra el costo más bajo, con $578.207, seguido por Colón, en Entre Ríos, con $646.226, y Gualeguaychú, con $667.511.





Según INECO, San Antonio de Areco, Rosario y Mar de las Pampas se volvieron relativamente más accesibles en comparación con el año pasado. En cambio, Bariloche, La Rioja y Puerto Madryn fueron los destinos que más aumentaron su costo en relación con los salarios.





El informe también señala que las diferencias entre destinos se explican principalmente por los precios del alojamiento, ya que los costos del transporte presentan una variación menor.





Las estimaciones se elaboraron a partir de relevamientos de precios en plataformas de turismo y datos salariales oficiales, con ajustes destinados a comparar los valores entre ambos años y descontar el efecto de la inflación.