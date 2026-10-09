Quema de autos en San Martín: ya son al menos ocho los vehículos incendiados y crece la preocupación de los vecinos

Al menos ocho autos fueron incendiados en los últimos días en el partido bonaerense de San Martín , en una serie de episodios que preocupa a los vecinos. Uno de los últimos hechos dejó dos vehículos completamente destruidos: un Toyota Corolla y un Nissan. Las llamas dañaron el interior de ambos autos y dejaron vidrios esparcidos sobre la calle.

Los incendios se repitieron en distintos puntos de la zona y aumentaron la preocupación de los habitantes , que temen que haya nuevos ataques. De acuerdo con los testimonios recogidos por Eltrece , algunos de los episodios ocurrieron durante la noche. Sin embargo, todavía es necesario confirmar si todos los casos están vinculados entre sí.

Carlos, un vecino del barrio, contó en diálogo con El Trece que vio uno de los autos mientras se prendía fuego. “Ya cuando salís, es toda una llamarada infernal que no sabés cómo pararla”, relató. Según explicó, los vecinos llamaron a los bomberos y la policía llegó al lugar.

Además, expresó su preocupación por las consecuencias económicas que enfrentan quienes pierden su auto, en especial ante la incertidumbre sobre la respuesta de las compañías de seguros. Según contó, los damnificados sufrieron una fuerte crisis nerviosa tras lo ocurrido.

Carlos también contó que vio a una persona sacar elementos de uno de los autos afectados. Según su relato, sospecha que los ataques podrían estar relacionados con el robo de cobre de los vehículos .

El vecino también habló del miedo que sienten algunos habitantes al llegar a sus casas y guardar el auto. “La preocupación no termina con los incendios, también tenemos miedo de que alguien nos espere cuando abrimos el portón para entrar el vehículo”, confesó.

La reiteración de los hechos mantiene en alerta a los habitantes de San Martín.

Fuente: TN