Una avioneta con tres pasajeros se estrelló en una concurrida calle de California

Una avioneta con tres personas a bordo se estrelló en una de las calles más transitadas de la ciudad californiana de San José el sábado por la tarde. Los ocupantes resultaron con heridas leves.

El accidente ocurrió poco antes de las 15.10 del sábado pasado, en la intersección de Capitol Expressway y Excalibur Drive. Según se observa en imágenes difundidas en redes sociales, la aeronave volaba a muy baja altura sobre el tránsito de la ciudad cuando una de sus alas impactó contra un poste.

Tras el choque, el avión giró sobre sí mismo en el aire y se precipitó contra el asfalto, donde rebotó antes de detenerse. La aeronave quedó con la nariz hacia abajo y la cola hacia arriba en medio de la calle.

Los servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de San José confirmaron que dos adultos y un niño se encontraban dentro de la aeronave identificada en los registros de la Administración Federal de Aviación como un Cessna 177A Cardinal de 1968 . Los tres pasajeros fueron trasladados a un hospital por precaución. Ningún vehículo ni persona en tierra resultó herida de gravedad, según informó la NBC .

Los restos de la aeronave permanecieron en el lugar durante tres horas hasta que fueron retirados de la intersección y trasladados en un camión de plataforma bajo custodia policial. Además, se registró un pequeño derrame de combustible que los equipos de emergencia luego controlaron rápidamente.

El número de matrícula de la aeronave indica que está registrada a nombre de Flying Twenty Inc. , un club de vuelo sin fines de lucro integrado por estudiantes, graduados y docentes de la Universidad Estatal de San José. Según la información publicada en el sitio web de la organización, sus operaciones se realizan desde el aeropuerto Reid-Hillview.

Los vecinos de la zona expresaron su sorpresa al encontrarse con una aeronave que había aterrizado de emergencia a escasos metros de sus viviendas.

“Es una decisión muy ajustada, muy ajustada”, dijo Ricardo Barlaan de San José a NBC. Andrew Vasquez , otro testigo, recordó haber oído el impacto. Al describir el momento, hizo un ruido sordo y dijo: “¡Boom!”.

“Es una locura, estoy estupefacta ”, añadió. “Al principio pensé que era algún tipo de truco publicitario o que estaban filmando una película o algo así”.

Joe Lopez , que vive en el barrio desde hace 60 años, señaló que si bien ha habido incidentes anteriores relacionados con aeronaves que despegaban del cercano aeropuerto Reid-Hillview, nunca había visto un avión aterrizar tan cerca de su casa . “Menos mal que el piloto aterrizó donde lo hizo”, expresó López.

Accidentes similares ocurrieron en la zona fuera del aeropuerto Reid-Hillview. A principios de 2022, un Piper PA-24-250 colisionó con un auto luego de realizar una aterrizaje de emergencia en la calle por falta de combustible.

En 2017, la avioneta Cessna 172P sufrió una pérdida parcial de potencia en el motor tras despegar del aeropuerto Reid-Hillview y se estrelló contra un garaje en la avenida Evelyn. El piloto sufrió heridas leves y los dos pasajeros heridas graves.

A fines de junio de 2026, un pequeño autogiro experimental con dos personas a bordo se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto cerca del shopping Eastridge.

Fuente: La Nación