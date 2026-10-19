Una adolescente desaparecida en Uruguay apareció en Argentina junto a un hombre de 37 años

NACIONALES





Una adolescente uruguaya de 15 años que era buscada mediante una Alerta Amber en Uruguay y una Alerta Sofía en Argentina fue encontrada con vida y en buenas condiciones en una vivienda de Campana, provincia de Buenos Aires. La menor estaba junto a un hombre de 37 años que era investigado por su presunto traslado desde Paysandú, Uruguay.

El hallazgo se produjo este domingo durante un operativo policial en el barrio Los Pioneros, en Campana. Según informaron las autoridades, los investigadores localizaron una camioneta Peugeot Partner gris que habría sido utilizada para trasladar a la adolescente a través de la frontera.

Tras identificar el vehículo, solicitaron una orden de allanamiento para una vivienda de la zona. En el lugar encontraron a la joven y al hombre, identificado como Claudio Andrés Barrere Molinari.

Sobre el hombre pesaba una orden de detención y también se había emitido una notificación roja de Interpol para localizarlo a nivel internacional.

Cómo fue el operativo en Campana

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, con la participación de personal del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas.

La investigación se desarrolló mediante la cooperación entre organismos de seguridad de Argentina y Uruguay, luego de que las autoridades uruguayas solicitaran colaboración ante la posibilidad de que la adolescente hubiera cruzado la frontera.

La causa quedó bajo la intervención de la Fiscalía Letrada de Paysandú, en Uruguay, y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Hasta el momento, las autoridades no habían difundido detalles sobre el vínculo entre la menor y el hombre detenido ni sobre las circunstancias del traslado.

Cómo comenzó la búsqueda

La adolescente fue vista por última vez el viernes 16 de octubre en la ciudad uruguaya de Paysandú, ubicada frente a Colón, Entre Ríos.

Según el relato de su padre, la joven estaba en su habitación durante las primeras horas de la mañana. La familia advirtió su ausencia entre las 6.30 y las 7.30 y comenzó a buscarla.

Al día siguiente, las autoridades uruguayas activaron una Alerta Amber para intentar localizarla. Ante la sospecha de que podía encontrarse en territorio argentino, se puso en marcha la Alerta Sofía, el sistema de emergencia que permite difundir rápidamente la búsqueda de menores desaparecidos que se encuentran en situación de alto riesgo.

El pedido de colaboración fue difundido por las autoridades argentinas, que solicitaron información a través de los canales oficiales.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia destinado a facilitar la búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuando existe un riesgo grave e inminente para su integridad.

El mecanismo coordina a organismos de seguridad, autoridades judiciales y medios de comunicación para ampliar la difusión del caso y obtener información que permita localizar a la persona buscada.

En esta investigación, la cooperación internacional fue clave para ubicar a la adolescente en territorio argentino. La causa continúa para determinar las circunstancias de su desaparición y el traslado desde Uruguay.