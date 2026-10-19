El primer desafío de Scaloni sin Messi: cómo rearmar la selección entre lesiones y ausencias

La primera fecha FIFA sin Lionel Messi empieza a tomar forma y, otra vez, Lionel Scaloni deberá convivir con algunos contratiempos. Después de una ventana de septiembre y octubre marcada por lesiones, suspensiones y la incertidumbre por la despedida del capitán, ahora vuelven a aparecer problemas entre los convocados, justo cuando el entrenador busca empezar a afianzar un equipo sin su máxima figura y darle forma a lo que viene.

El escenario, al menos, ya está mucho más claro que hace unas semanas. Argentina cerrará el año con dos partidos: primero, ante Uruguay, el 13 de noviembre en Buenos Aires , con la Bombonera como principal escenario y La Plata como otra posibilidad, y cuatro días después, frente a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba . El Único todavía está en refacciones y todo indica que será reinaugurado a fines de ese mes con un partido de la selección femenina ante Alemania.

En algún momento se barajó la posibilidad de disputar una revancha frente a Uruguay en Montevideo, pero finalmente se optó por un segundo rival. Uno de peso, como la Celeste, aunque no atraviesa su mejor presente, y otro de menor jerarquía, pero superior a los de la última ventana, cuando el equipo se midió con Bolivia, Burkina Faso y Benín y marcó una clara superioridad. El conjunto centroamericano ocupa el puesto 41° del ranking FIFA, aunque no participó del último Mundial, que contó con 48 selecciones.

La salida del astro abrió una etapa distinta, con varios desafíos por delante: las eliminatorias, que en principio Argentina deberá disputar pese a estar clasificada por ser uno de los países anfitriones del partido inaugural junto con Uruguay y Paraguay; la Finalissima pendiente ante España, si aparece un hueco en el fixture; y, más adelante, la Copa América de 2028 .

Ese camino post Messi, sin embargo, empieza otra vez con dificultades.

La primera baja confirmada es la de Emiliano Martínez, nuevo subcapitán de la selección desde los retiros del rosarino y Nicolás Otamendi. El marplatense sufrió una fractura de maxilar después de un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, de Everton, durante un partido de Chelsea por la Premier League. Fue operado este sábado y tendrá entre cuatro y cinco semanas parado , por lo que recién volverá a atajar para Argentina en 2027.

En la convocatoria anterior, además de Martínez, Scaloni llamó a Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. Por eso, en principio no habría necesidad de sumar demasiados nombres en el puesto, aunque podría aparecer alguna variante como tercera alternativa.

Pero Dibu no es el único hombre importante de la defensa que altera los planes de Scaloni. Cristian Romero y Lisandro Martínez , la zaga titular, también salieron lesionados en sus clubes y encendieron una luz de alarma.

Cuti pidió el cambio después de una hora en el triunfo 1-0 de Atlético de Madrid ante Espanyol, en Barcelona, por una distensión en el aductor derecho . En principio, no viajará este lunes a Stuttgart para el partido del martes por la Champions League y tendrá unos diez días de inactividad. Si evoluciona de acuerdo con los plazos previstos, debería llegar en condiciones a la fecha FIFA .

Lisandro, en tanto, fue titular en el 1-1 ante Leeds, pero dejó la cancha en el arranque del segundo tiempo después de recibir un golpe en el pie izquierdo en una acción con el delantero Dominic Calvert-Lewin. No hubo parte médico oficial y por ahora se espera que pueda recuperarse a tiempo.

El cuadro se completa con Lautaro Martínez . El delantero, que marcó un doblete en la derrota 4-3 de Inter ante Brujas, arrastra una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, una lesión más delicada que un desgarro común y que podría dejarlo fuera durante más de un mes. Por el tiempo de recuperación, su presencia en noviembre está en duda .

Lautaro viene de marcar seis goles en sus últimos 12 partidos con Argentina, incluidos tres en el Mundial, y alcanzó a Sergio Agüero como tercer máximo goleador de la historia de la selección, con 42 tantos. Sin Messi, Scaloni había optado por sostenerlo como titular junto a Julián Alvarez, con el bahiense más centralizado. Esta vez, sin embargo, podría tener que mirar desde afuera el cierre del año .

Si bien la lista suele conocerse alrededor de una semana antes de los partidos, la AFA deberá enviar la notificación a los clubes de los futbolistas al menos 15 días antes del inicio de la ventana , plazo que en este caso vence el próximo domingo. Para entonces, Scaloni tendrá un panorama bastante más claro sobre cuántas piezas deberá reemplazar y hasta dónde podrá sostener la idea con la que imaginó este primer llamado sin Messi. Además, tampoco estarán Leandro Paredes y Nahuel Molina , ambos suspendidos.

De los lesionados, ninguno necesita estos partidos para demostrar, pero sus ausencias no dejan de tener peso, sobre todo pensando en el cruce con Uruguay, un amistoso que después de mucho tiempo vuelve a poner a Argentina frente a un rival que permite sacar conclusiones más firmes.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación